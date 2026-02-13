Ao Minuto

Há 1h e 41min
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Há 2h e 48min
Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Há 3h e 17min
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Hoje às 16:04
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Hoje às 15:56
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Hoje às 12:28
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:24
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Hoje às 12:19
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Hoje às 12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

Hoje às 12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”
02:34

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

Hoje às 11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”
01:25

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

Hoje às 11:54
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
06:55

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

Hoje às 11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
06:55

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

Hoje às 11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
03:49

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

Hoje às 11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
03:49

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

Hoje às 11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
01:21

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

Hoje às 11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”
01:21

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

Acompanhe ao minuto
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso - TVI

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

O amor acontece quando menos se espera e que o diga este conhecido casal de ex-concorrentes.

Relacionados

Kelly Lopes e Marco Magalhães conheceram-se em 2016, no programa Love on Top, transmitido pela TVI, e desde então nunca mais se largaram.

O que começou como uma aproximação num reality show rapidamente se transformou numa relação sólida fora das câmaras, marcada pela cumplicidade, confiança e objetivos em comum.

O casal tem partilhado nas redes sociais inúmeros registos de amor, desde declarações apaixonadas a fotografias cúmplices do dia a dia, viagens e momentos especiais.

As publicações, marcadas por palavras de carinho e promessas de união, conquistam frequentemente os seguidores, que acompanham a relação desde os tempos do reality show.

Ao longo dos anos, o casal consolidou não só a vida a dois, como também uma parceria profissional, criando a Madok Clinic, clínica de estética que reflete o seu espírito empreendedor.

Unidos no amor e nos negócios, Kelly e Marco são hoje um exemplo de uma relação que nasceu na televisão, mas que se afirmou de forma consistente na vida real.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais apaixonadas de Kelly Lopes e Marco Magalhães. 

 

Continue a ler

Relacionados

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Mais Vistos

02:41

Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir

1ª Companhia
Hoje às 15:46
1

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Ontem às 16:16
2

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:28
3
01:30

Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir

1ª Companhia
Há 3h e 29min
4
01:47

O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido

1ª Companhia
Hoje às 16:07
5

Meme do dia: Instrutor Joaquim dá a resposta mais hilariante de sempre ao «atrevimento» de Filipe Delgado

Há 2h e 50min
6

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Há 3h e 17min
7

Liliana Filipa atualiza «estado civil» com fotos em que surge mais feliz do que nunca: «Numa relação com...»

Ontem às 21:44
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Meme do dia: Instrutor Joaquim dá a resposta mais hilariante de sempre ao «atrevimento» de Filipe Delgado

Há 2h e 50min

Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Há 2h e 48min

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

11 fev, 16:45

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:28

Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

10 fev, 22:12

Liliana Filipa atualiza «estado civil» com fotos em que surge mais feliz do que nunca: «Numa relação com...»

Ontem às 21:44