Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Kelly Lopes e Marco Magalhães conheceram-se em 2016, no programa Love on Top, transmitido pela TVI, e desde então nunca mais se largaram.

O que começou como uma aproximação num reality show rapidamente se transformou numa relação sólida fora das câmaras, marcada pela cumplicidade, confiança e objetivos em comum.

O casal tem partilhado nas redes sociais inúmeros registos de amor, desde declarações apaixonadas a fotografias cúmplices do dia a dia, viagens e momentos especiais.

As publicações, marcadas por palavras de carinho e promessas de união, conquistam frequentemente os seguidores, que acompanham a relação desde os tempos do reality show.

Ao longo dos anos, o casal consolidou não só a vida a dois, como também uma parceria profissional, criando a Madok Clinic, clínica de estética que reflete o seu espírito empreendedor.

Unidos no amor e nos negócios, Kelly e Marco são hoje um exemplo de uma relação que nasceu na televisão, mas que se afirmou de forma consistente na vida real.

