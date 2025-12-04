Marie explode com críticas ao documentário: «A todos os incomodados com os 40 mil euros…»

Depois de ter sido uma das concorrentes do Big Brother Famosos, em 2022, Marie tornou-se numa das influencers mais comentadas em Portugal. Na manhã da passada sexta-feira, dia 28 de novembro, foi divulgado o trailer do documentário sobre a sua história de vida, que a própria garante que é bem diferente daquilo que o público conhece.

Desde então, as reações nas redes sociais têm sido muitas, inclusive ao apoio estatal para a produção do documentário. A ex-concorrente já se manifestou nas redes sociais:

«A todos os incomodados com os 40 mil euros para o meu documentário, onde está a vossa indignação com as indemnizações de 60 mil a pedofilos em Portugal? Posso numerar os casos contudo não vejo ninguém revoltado com isso. Mas com um documentário acerca de uma artista, isso já vos faz comichão? Aos que acham que o documentário é superficial, fiquem a saber que se calhar vocês não me conhecem e acham que sou uma miúda que teve só no big brother.» começou por escrever a jovem nos stories do Instagram.

La Vie Marie, como é conhecida nas redes sociais, deixou claro que é muito mais do que aquilo que demonstra no mundo digital: «Sou feita de arte, poesia, curiosidade e muitas muitas histórias e vivências, através da arte refugiei toda a minha dor de crescimento. Sou uma alma artista. Vendo os meus quadros para o estrangeiro desde sempre e vou para fora do país para oportunidades no mundo artístico, isso diz mais sobre o nosso país e ideologias do que de mim. Deixei de precisar das redes sociais para ganhar dinheiro e decidi manter a minha vida mais privada para me dedicar á escrita e pintura.»

«Lá por as minhas redes sociais serem repletas de vídeos que faço completamente em personagem para brincar com a vida, não significa que essa é a minha vida. Se tiram conclusões relativamente a mim com base em notícias e o que partilho quando me apetece, então fico muito feliz que exista o documentário. Essas conclusões medíocres da vossa parte só demonstra o quão superficial é o vosso poder de avaliação e crítica.», acrescentou a jovem.