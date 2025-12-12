Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Ao Minuto

Há 2h e 8min
Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um
05:12

Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um

Há 2h e 10min
Casal num pranto: Pedro Jorge soluça e Marisa fica lavada em lágrimas
05:33

Casal num pranto: Pedro Jorge soluça e Marisa fica lavada em lágrimas

Há 2h e 12min
Inédito: Pedro Jorge discute com Marisa e acaba a chorar
08:46

Inédito: Pedro Jorge discute com Marisa e acaba a chorar

Há 2h e 27min
Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Há 2h e 42min
Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição
02:18

Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição

Há 2h e 47min
O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?
05:27

O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?

Há 2h e 52min
Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»
07:14

Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»

Há 2h e 59min
Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?
02:33

Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?

Há 3h e 2min
Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa
00:17

Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa

Ontem às 20:39
Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»
02:48

Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»

Ontem às 20:31
Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»
05:49

Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»

Ontem às 19:59
Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»
04:27

Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»

Ontem às 19:53
Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana
03:45

Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana

Ontem às 19:46
«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana
03:44

«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana

Ontem às 19:33
Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»
04:25

Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»

Ontem às 19:22
Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber
03:00

Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber

Ontem às 19:14
Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Ontem às 19:04
Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»
03:09

Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

  Secret Story
  Ontem às 17:06

Leandro já sabia toda a verdade sobre Pedro e Marisa antes da revelação do segredo. Veja as imagens do momento em que o casal foi apanhado em flagrante.

O segredo de Pedro foi revelado esta semana e os concorrentes ficaram em choque total. Todos menos um: Leandro, que já sabia toda a verdade há vários dias, mas quis proteger os amigos. O concorrente já tinha apanhado o casal em flagrante, aos beijos no quarto.

A revelação foi feita pelo próprio. «Minha querida, tu achas que eu entrei no quarto e não vi que tu estavas ali e que lhe tinhas dado um beijo? Queres que eu te diga a posição? E tu querias quê? Que eu é que ia desvendar alguma coisa?», começou por dizer, em conversa com Marisa.

Leandro detalhou ao pormenor todos os detalhes do momento em que os apanhou: «Quando abro a porta, tu ainda estavas a sair da cara dele, porque a fracção de segundos não te deu tempo de pegar na moldura. Até te digo a posição, se quiseres»

«Vocês não tem noção de quem eu sou. E o que é que tu achas que eu ia fazer com isso?», acrescentou, garantindo que nunca utilizaria aquele 'azar' do casal para carregar no botão dos segredos.

Pode ver aqui a confissão:

O momento em que Leandro descobriu tudo sobre Marisa e Pedro

Tudo aconteceu na sexta-feira, 5 de dezembro. Cinco dias antes de o segredo de Pedro ser desvendado. Pedro e Marisa estavam aos beijos no quarto quando Leandro entra de rampante e vê um beijo fogaz entre o casal.

Marisa e Pedro ficaram imediatamente preocupados e Leandro também não escondeu que ficou bastante comprometido.

Pode ver aqui o momento que se tornou viral nas redes sociais:

