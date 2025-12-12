Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

O segredo de Pedro foi revelado esta semana e os concorrentes ficaram em choque total. Todos menos um: Leandro, que já sabia toda a verdade há vários dias, mas quis proteger os amigos. O concorrente já tinha apanhado o casal em flagrante, aos beijos no quarto.

A revelação foi feita pelo próprio. «Minha querida, tu achas que eu entrei no quarto e não vi que tu estavas ali e que lhe tinhas dado um beijo? Queres que eu te diga a posição? E tu querias quê? Que eu é que ia desvendar alguma coisa?», começou por dizer, em conversa com Marisa.

Leandro detalhou ao pormenor todos os detalhes do momento em que os apanhou: «Quando abro a porta, tu ainda estavas a sair da cara dele, porque a fracção de segundos não te deu tempo de pegar na moldura. Até te digo a posição, se quiseres»

«Vocês não tem noção de quem eu sou. E o que é que tu achas que eu ia fazer com isso?», acrescentou, garantindo que nunca utilizaria aquele 'azar' do casal para carregar no botão dos segredos.

Pode ver aqui a confissão:

O momento em que Leandro descobriu tudo sobre Marisa e Pedro

Tudo aconteceu na sexta-feira, 5 de dezembro. Cinco dias antes de o segredo de Pedro ser desvendado. Pedro e Marisa estavam aos beijos no quarto quando Leandro entra de rampante e vê um beijo fogaz entre o casal.

Marisa e Pedro ficaram imediatamente preocupados e Leandro também não escondeu que ficou bastante comprometido.