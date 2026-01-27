Leomarte Freire mostra a coleção secreta que tem em casa: e vale vários milhares de euros

Ao Minuto

Ontem às 21:28
Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Ontem às 19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Ontem às 16:36
Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Ontem às 16:26
Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Ontem às 16:21
Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Ontem às 15:57
Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Ontem às 15:07
«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

Ontem às 12:24
Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

Ontem às 11:33
Ruben Silvestre quebra o silêncio sobre estado de saúde e faz um desabafo preocupante

Ruben Silvestre quebra o silêncio sobre estado de saúde e faz um desabafo preocupante

Ontem às 11:09
«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

Ontem às 10:38
Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”
04:25

Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”

Ontem às 10:34
Liliana e Fábio preparam-se para dar um passo importante na relação
02:56

Liliana e Fábio preparam-se para dar um passo importante na relação

Ontem às 10:21
Ao lado de Fábio, Liliana assume contacto com Zé: «Se estiveres disponível…»
02:49

Ao lado de Fábio, Liliana assume contacto com Zé: «Se estiveres disponível…»

Ontem às 10:21
Fábio reage a notícias sobre Zé: “Temos advogados, temos agentes por trás de nós…”
02:49

Fábio reage a notícias sobre Zé: “Temos advogados, temos agentes por trás de nós…”

Ontem às 10:15
Liliana e Fábio revelam ameaças: “Rezavam para que o avião caísse”
03:18

Liliana e Fábio revelam ameaças: “Rezavam para que o avião caísse”

Ontem às 10:12
Liliana esclarece o motivo de os pais não lhe terem dado prenda no aniversário
04:38

Liliana esclarece o motivo de os pais não lhe terem dado prenda no aniversário

Ontem às 10:11
Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

Ontem às 10:10
Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família
04:38

Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família

Acompanhe ao minuto
Leomarte Freire mostra a coleção secreta que tem em casa: e vale vários milhares de euros - TVI

Leomarte Freire mostra a coleção secreta que tem em casa: e vale vários milhares de euros

O ex-concorrente do Secret Story 8 tem uma coleção surpreendente e que não é para qualquer carteira. Mostramos-lhe todos os pormenores.

Relacionados

Leomarte Freire já nos habituou às partilhas em que mostra a vida de luxo que leva, mas surpreendeu tudo e todos ao mostrar, pela primeira vez, uma coleção secreta que tem em casa, e que vale milhares de euros.

O ex-concorrente do Secret Story 8 partilhou, no Tik Tok, um vídeo em que se mostra a arrumar os seus perfumes. São muitas fragrâncias diferentes e todas elas de marcas de luxo bem conhecidas. 

Pode ver aqui o vídeo que está a dar que falar:

@leomarte_

Vamos arrumar uma parte dos perfumes?

♬ som original - Bruno The Brain

Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

Leomarte Freire não poupou críticas a Daniela Santo no Dois às 10 desta terça-feira, dia 13 de janeiro. Tudo começou quando foi exibido no ecrã uma fotografia da famosa Team Azul, um grupo de concorrentes, composto por Leomarte, Diogo Alexandre, Gonçalo Coelho, Margarida Barroso, Daniela Santo e Juliana Leão.

«Olha a nossa foto. Está lá a emplastra. É aquela menina, está em todo o lado. Em todas as fotos de ex-concorrentes de reality shows ela está lá. A Daniela», atirou Leo, surpreendendo o apresentador Cláudio Ramos. «Foi minha colega, mas não a conheci dentro da casa. Depois de acabar o programa, vejo-a em todas as fotos com todos os ex-concorrentes de reality shows da vida. É ‘Big Brother’, é ‘Secret Story'. Que acabe a Primeira Companhia que eu quero ver…»

Depois, Leo foi, ainda, mais longe nas críticas. «Era minha amiga, agora já não é. Eu com alpinistas sociais e emplastros não me dou», declarou.

Continue a ler

Relacionados

Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

Foi com este gesto impactante que Diogo Alexandre homenageou Maycon: «A melhor forma de o respeitar...»

Leomarte Freire criticado por não homenagear Maycon Douglas. Esta foi a reação do ex-concorrente

Mais Vistos

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Big Brother
Ontem às 21:28
1

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Big Brother
Ontem às 16:26
2

Rúben da Cruz está de luto e faz partilha de partir o coração: «Uma parte de mim morreu»

Big Brother
27 jan, 18:05
3

Liliana e Fábio vivem «lua de mel» num dos destinos mais românticos (e mágicos) da Europa

27 jan, 15:53
4

Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

27 jan, 18:53
5

Irreconhecível! A impressionante transformação de Noélia Pereira… Veja o mais recente Antes e Depois!

Big Brother
12 jul 2023, 15:07
6

Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

Big Brother
27 jan, 19:41
7

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

16 jan, 11:13
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Big Brother
Ontem às 16:26

Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

Big Brother
27 jan, 19:41

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Big Brother
Ontem às 21:28

Este vídeo já fez rir mais de um milhão. Instrutor Joaquim apanha apontamentos que Filipe escreveu sobre o militar

Ontem às 08:38
02:48

A ferver! Andrea Soares em conflito com Rui Freitas: «Estás com uma atitude rude»

1ª Companhia
Ontem às 16:01

Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

27 jan, 18:53