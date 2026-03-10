Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Hugo está no centro da polémica: e tudo porque se envolveu com Sara tendo uma amiga especial cá fora. A polémica ganhou proporções depois de, no Especial do Secret Story 10 desta segunda-feira, 9 de março, o concorrente ter confidenciado que se sentia arrependido dos beijos que trocou debaixo dos lençóis com Sara, uma vez que tem uma pessoa à sua espera.

Este caso faz lembrar Liliana Almeida, ex-concorrente da edição passada do Secret Story. Liliana acabou o noivado com Zé, uma vez que se apaixonou dentro da casa por um outro concorrente, Fábio. Na internet, os fãs do programa já começam a comparar os dois casos.

O ambiente dentro da casa do Secret Story voltou a aquecer e desta vez o protagonista foi Hugo. O concorrente surpreendeu os telespectadores depois de se envolver com Sara, outra participante do reality show, mas a situação mudou drasticamente após uma revelação feita no confessionário.

Durante vários dias, Hugo e Sara mostraram grande cumplicidade dentro da casa, chegando mesmo a trocar beijos, momentos que não passaram despercebidos ao público. No entanto, tudo mudou quando o concorrente foi chamado ao confessionário para conversar com Cristina Ferreira.

Ao rever imagens suas com Sara, Hugo acabou por admitir algo que ninguém dentro da casa sabia: existe uma pessoa especial à sua espera cá fora. A revelação deixou o concorrente visivelmente arrependido, levando-o a reconhecer que o que aconteceu na casa foi um erro.

No confessionário, Hugo garantiu que pretende resolver a situação quando sair do programa. O concorrente afirmou que a sua intenção é falar com a pessoa que ficou fora da casa e tentar recuperar a relação, na esperança de poderem continuar juntos.

Depois da conversa com Cristina Ferreira, Hugo regressou à casa e decidiu falar com Sara sobre o que tinha acontecido. A colega acabou por partilhar a conversa com os restantes concorrentes e não escondeu a desilusão com a situação.

«É lamentável (…) escusava que Portugal inteiro me visse aos beijos com alguém, podia ter sido sincero», afirmou Sara, visivelmente magoada com a revelação.

Numa outra conversa com Norberto, Hugo reforçou que a situação não se irá repetir e garantiu que não voltará a envolver-se com a colega dentro da casa: «Foi um descuido, estou arrependido», admitiu o concorrente.

A polémica promete continuar a dar que falar entre os fãs do Secret Story, que têm acompanhado de perto cada momento do reality show e as reviravoltas emocionais que acontecem dentro da casa mais vigiada do país.

No Dois às 10 desta terça-feira, 10 de março, Cristina Ferreira partilhou que sabem quem é a amiga especial de Hugo e que esta teve presente na última gala do Secret Story. «Chama-se Bia. Nós gostávamos de falar com a Bia porque eu acho que a Bia merece falar», revelou Cristina. Cláudio Ramos também elogiou a jovem: «Mulher de coragem.»

Foi então que Cristina Ferreira contou que Beatriz esteve na gala. «Mas é mesmo. Ela estava na gala no passado domingo, com tudo o que está a acontecer. Bia, esperamos por ti, um beijinho. Estamos contigo», findou.

Agora, descobrimos quem é a amiga especial de Hugo. Chama-se Beatriz Vidal, tem 21 anos, é natural de Aveiro e está a especializar-se em Criminologia.