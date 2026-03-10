Ao Minuto

Há 1h e 15min
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»
02:37

Há 1h e 18min
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»
02:09

Há 1h e 22min
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»
03:06

Há 1h e 30min
«Odeio que me façam passar por palhaça»: Sara mostra-se implacável com Hugo
02:58

Há 1h e 35min
Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo
02:53

Há 1h e 43min
Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a
02:05

Há 1h e 50min
Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama
02:32

Há 2h e 16min
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

Há 2h e 28min
Ana instala o caos na cabeça de Eva ao «levantar o véu» para um possível interesse em João
03:25

Há 2h e 31min
Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café
05:24

Há 2h e 41min
Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste»
02:23

Há 2h e 51min
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Há 2h e 52min
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Há 2h e 57min
Inédito. Missão de Ricardo João mete em risco a conta de Hugo: «Já perdeu 2200€»
02:28

Há 3h e 1min
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
01:43

Há 3h e 8min
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente
02:47

Há 3h e 8min
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Há 3h e 10min
Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Acompanhe ao minuto
  • Secret Story
  • Há 3h e 10min

Concorrente do Secret Story envolve-se com colega. E só depois admite ter "alguém cá fora".

Hugo está no centro da polémica: e tudo porque se envolveu com Sara tendo uma amiga especial cá fora. A polémica ganhou proporções depois de, no Especial do Secret Story 10 desta segunda-feira, 9 de março, o concorrente ter confidenciado que se sentia arrependido dos beijos que trocou debaixo dos lençóis com Sara, uma vez que tem uma pessoa à sua espera.

Este caso faz lembrar Liliana Almeida, ex-concorrente da edição passada do Secret Story. Liliana acabou o noivado com Zé, uma vez que se apaixonou dentro da casa por um outro concorrente, Fábio. Na internet, os fãs do programa já começam a comparar os dois casos.

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

O ambiente dentro da casa do Secret Story voltou a aquecer e desta vez o protagonista foi Hugo. O concorrente surpreendeu os telespectadores depois de se envolver com Sara, outra participante do reality show, mas a situação mudou drasticamente após uma revelação feita no confessionário.

Durante vários dias, Hugo e Sara mostraram grande cumplicidade dentro da casa, chegando mesmo a trocar beijos, momentos que não passaram despercebidos ao público. No entanto, tudo mudou quando o concorrente foi chamado ao confessionário para conversar com Cristina Ferreira.

Ao rever imagens suas com Sara, Hugo acabou por admitir algo que ninguém dentro da casa sabia: existe uma pessoa especial à sua espera cá fora. A revelação deixou o concorrente visivelmente arrependido, levando-o a reconhecer que o que aconteceu na casa foi um erro.

No confessionário, Hugo garantiu que pretende resolver a situação quando sair do programa. O concorrente afirmou que a sua intenção é falar com a pessoa que ficou fora da casa e tentar recuperar a relação, na esperança de poderem continuar juntos.

Depois da conversa com Cristina Ferreira, Hugo regressou à casa e decidiu falar com Sara sobre o que tinha acontecido. A colega acabou por partilhar a conversa com os restantes concorrentes e não escondeu a desilusão com a situação.

«É lamentável (…) escusava que Portugal inteiro me visse aos beijos com alguém, podia ter sido sincero», afirmou Sara, visivelmente magoada com a revelação.

Numa outra conversa com Norberto, Hugo reforçou que a situação não se irá repetir e garantiu que não voltará a envolver-se com a colega dentro da casa: «Foi um descuido, estou arrependido», admitiu o concorrente.

A polémica promete continuar a dar que falar entre os fãs do Secret Story, que têm acompanhado de perto cada momento do reality show e as reviravoltas emocionais que acontecem dentro da casa mais vigiada do país.

No Dois às 10 desta terça-feira, 10 de março, Cristina Ferreira partilhou que sabem quem é a amiga especial de Hugo e que esta teve presente na última gala do Secret Story. «Chama-se Bia. Nós gostávamos de falar com a Bia porque eu acho que a Bia merece falar», revelou Cristina. Cláudio Ramos também elogiou a jovem: «Mulher de coragem.»

Foi então que Cristina Ferreira contou que Beatriz esteve na gala. «Mas é mesmo. Ela estava na gala no passado domingo, com tudo o que está a acontecer. Bia, esperamos por ti, um beijinho. Estamos contigo», findou.

Agora, descobrimos quem é a amiga especial de Hugo. Chama-se Beatriz Vidal, tem 21 anos, é natural de Aveiro e está a especializar-se em Criminologia. 

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

