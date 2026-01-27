Farpa a Daniel Gregório? Vídeo de Liliana Filipa dá que falar: «No melhor pano cai a pior nódoa»

Liliana Filipa voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao partilhar um vídeo do tipo “get ready with me” no Instagram, mas o que realmente captou os olhares dos fãs foi a escolha da música de fundo: Marcha, de Bárbara Bandeira. A canção, que contém versos como «No melhor pano cai a pior nódoa», «Bato na madeira, rezo que não voltes» e «Vi escrever em sangue o fim da nossa história», foi interpretada por muitos como uma clara indireta.

Nos comentários, os seguidores rapidamente apontaram que as letras poderiam ser dirigidas a Daniel Gregório, ex-namorado de Liliana Filipa. Surpreendentemente, a influencer não só não desmentiu as interpretações como chegou a dar “like” a vários desses comentários, alimentando ainda mais a especulação.

As imagens que abalaram a relação: alegada traição culminou no fim do noivado de Liliana e Daniel

Liliana Filipa e Daniel Gregório, estiveram juntos durante 11 anos. Apesar de não haver confirmação oficial, fontes próximas revelam que a influencer está profundamente abalada com a situação. A relação, da qual tiveram dois filhos em comum e a construção de um lar em família, chegou a um ponto crítico.

O assunto ganhou ainda mais força depois da divulgação de imagens, alegadamente captadas no Algarve, que mostram Daniel Gregório muito próximo de outra mulher. O ex-concorrente, no entanto, minimizou a situação, garantindo a um comentador social que ele e a mulher em questão estavam apenas a falar ao ouvido um do outro.

Os fãs seguem atentos a cada publicação da influencer, e tentam decifrar novas mensagens e indiretas através das redes sociais.