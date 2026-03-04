Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Ao Minuto

Ataque de ciúmes? Eva “deixa tudo em pratos limpos” com Diogo: «Aqui tem de reinar a confiança»
Ataque de ciúmes? Eva "deixa tudo em pratos limpos" com Diogo: «Aqui tem de reinar a confiança»

«As mãozinhas dele são maravilhosas»: Sara, Catarina e Jéssica não deixam nada por dizer sobre Hélder
«As mãozinhas dele são maravilhosas»: Sara, Catarina e Jéssica não deixam nada por dizer sobre Hélder

Primeiro romance do Secret Story 10! Catarina e Norberto em clima quente
Primeiro romance do Secret Story 10! Catarina e Norberto em clima quente

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»
Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»

O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos
Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana
Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana

«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa
«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa

«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara
«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara

Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago
Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa
Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa

Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»

«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único

Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

  Secret Story
  Hoje às 14:34

Sem rodeios, Liliana Filipa quebrou o silêncio sobre o fim do noivado com Daniel Gregório: e não foi meiga nas «farpas» que lançou ao ex-companheiro.

Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos, mas a relação chegou ao fim depois de ter sido divulgado um vídeo em que o empresário surgia aos beijos com outra mulher, numa discoteca algarvia. Quatro meses depois da polémica, a influencer decidiu falar pela primeira vez sobre o tema, ainda que de forma indireta.

No mais recente episódio do seu podcast Porque Ela Pod, Liliana Filipa revelou que está a viver uma fase muito positiva. O tema surge durante uma conversa sobre «A vida depois de uma relação longa».

«Eu não concordo ficar amigo do ex porque acho que isso nunca funciona porque ainda há amor. O amor não vai embora logo, a amizade não vai embora logo», começou por dizer, sem tabus. 

«Acho que foi o meu erro»: Liliana Filipa fala sobre a separação de Daniel Gregório

Liliana Filipa admitiu também que poderá ter adiado o fim da relação com Daniel Gregório por causa dos filhos que têm em comum, Ariel e Santi.

«Acho que foi o meu erro: foi não perceber. Quando mete filhos, a coisa é super diferente porque aí já não pensas só sobre ti, pensas sobre a imagem da família, pensas sobre o melhor para as crianças. E não estamos a falar só de relações amorosas, estamos a falar de uma estrutura que tu crias na tua vida e organizas de uma maneira que é muito mais difícil de desvincular, mas quando ainda vamos a tempo», referiu.

E prosseguiu, confidenciando que, os primeiros tempos após a separação, foram difíceis: As pessoas não têm noção: ao início é sempre mau, não há aquela coisa ‘vamos ser amigos’ e por mais que sejamos nós a ter essa vontade de terminar e ter essa atitude, nós também choramos. Nós também sofremos mesmo que a atitude parta de nós.»

Liliana Filipa lança farpa a Daniel Gregório?: «Adoro pessoas que assumem os erros»

A empresária falou também do «luto» que é preciso fazer quando uma relação termina. «Eu costumo dizer que dentro de uma vida há várias vidas e é um ciclo que se fecha. E depois vem a parte do luto, a parte mais difícil que eu acho que é habituares-te a estar sem aquela pessoa na tua vida. Havia uma rotina, havia um hábito e essa pessoa faz parte dos nossos hábitos, das nossas rotinas, como é que fazemos esse luto é que é bem pior. Estás a fazer o luto de uma pessoa que existe e sentes-te culpada por estares a tirá-la da tua vida», disse.

Na mesma conversa, Liliana Filipa lançou ainda uma indireta a Daniel Gregório, sem nunca revelar que se separaram por causa de uma traição.

«Eu adoro pessoas que assumem os seus erros. Acho que são cada vez mais difíceis de encontrar, pessoas que dizem ‘ok, eu errei’. Eu não sei que raio de pessoas é que eu tenho à minha volta, mas são raras e dou-lhes imenso valor. Desculpa, não, não há cá desculpas. ‘Eu errei, eu fui isto ou aquilo e não agi da melhor forma’. Isso para mim é super valioso, assumam os vossos erros. Baixem esses egos, onde é que está a humildade da pessoa para assumir um erro?», findou.

Pode ver aqui o vídeo completo:

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que 'rebentou' as estatísticas

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
Secret Story

Secret Story
