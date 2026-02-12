Liliana Filipa atualiza «estado civil» com fotos em que surge mais feliz do que nunca: «Numa relação com...»

Farpa a Daniel Gregório? Vídeo de Liliana Filipa dá que falar: «No melhor pano cai a pior nódoa»

Liliana Filipa regressou às redes sociais par fazer uma partilha muito especial! A ex-concorrente do Secret Story decidiu atualizar o seu «estado civil», com uma publicação em que se mostra mais feliz do que nunca.

Meses depois de se ter separado de Daniel Gregório, Liliana Filipa decidiu «brincar» com a situação e, na legenda de um conjunto de fotografias em que se mostra no Carnaval do Brasil (festa que é raro perder), escreveu: «Estado Cívil: Carnaval! Numa Relação com o Carnaval», pode ler-se.

Pode ver tudo aqui:

Foram várias as reações à publicação de Liliana Filipa. Mas a que mais chamou à atenção foi a de Bruna Gomes. «hahahahaha Adoroooo», escreveu a comentadora de vários realities da TVI.

«Posso fazer parte dessa relação?», «Que gata!», «Perfeição Lili!», «Amei! Está quentinho!», «No nada, ficou calor!», «Divaaaa», «Mulher empoderada é outro nível», são alguns dos comentários que se podem ler ainda.