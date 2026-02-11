Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Liliana Filipa não conseguiu ficar indiferente ao cenário trágico em que se encontram algumas regiões de Portugal, na sequência das tempestades que por cá têm passado. Esta terça-feira, 10 de fevereiro, a influencer recorreu às redes sociais para fazer um apelo.
«Dia após dia, esta chuva e este tempo horrível assombram Portugal. Quando estive na Suíça e vi, pela primeira vez, as imagens em Alcácer do Sal, fiquei despedaçada. Fiquei tão emocionada, tão triste! Mexe mesmo muito comigo que o meu país esteja a atravessar esta tragédia gigante», começou por dizer Liliana Filipa.
E acrescentou: «Os dias passam e não há um rasgo de sol para nos dar uma réstia de esperança. Aguardemos que o sol chegue. Ele vai chegar em breve.»
Pode ver aqui o apelo em questão:
