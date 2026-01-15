Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas

O que é feito de Daniel Gregório depois da separação? As fotos que mostram a vida sem Liliana Filipa

Desde que se separou de Liliana Filipa, Daniel Gregório tem estado afastado das redes sociais e são raras as partilhas que por lá faz. No entanto, recentemente, o ex-concorrente do Secret Story partilhou um carrossel de imagens onde mostra como tem sido a sua vida ultimamente.

No Instagram, Daniel Gregório mostra que está focado nos filhos e também num novo escape: o ginásio. O empresário está focado no seu corpo e mostra até os resultados que tem obtido com estas novas rotinas.

Entre as fotografias, surgem também registos da vida de luxo que leva.