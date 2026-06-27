Sexy e deslumbrante! Liliana Filipa rende-se a um destino de sonho a poucas horas de Portugal

Após separação, Liliana Filipa mostra o interior da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Descoberto! Viagem de Liliana Filipa às Dolomitas com companhia especial gera suspeitas e comparações a Daniel Gregório: «Têm a mesma onda»

Fica apenas a quatro horas de Portugal e é um paraíso inacreditável. Liliana Filipa mostra férias de sonho

Nas redes sociais, a ex-concorrente do Secret Story tem partilhado vários registos da viagem, mostrando praias de águas cristalinas, paisagens de cortar a respiração e momentos de puro relaxamento. As fotografias não tardaram a conquistar os seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios.

Além da beleza do cenário, Liliana Filipa voltou a destacar-se pela excelente forma física. Com vários looks de verão e biquínis que evidenciam a silhueta, a empresária mostrou-se elegante e descontraída durante a escapadinha com as amigas.

Conhecida pelas suas praias de areia branca, águas azul-turquesa e ambiente tranquilo, Formentera continua a ser um dos destinos de eleição para quem procura férias de sonho sem se afastar demasiado de Portugal. E, pelas imagens partilhadas, Liliana Filipa parece estar a aproveitar ao máximo tudo o que a ilha tem para oferecer.