Após separação, Liliana Filipa mostra o interior da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Ao Minuto

Há 25 min
Última hora! Liliana ameaça desistir: «Está decidido. Estou farta disto!»
01:43

Última hora! Liliana ameaça desistir: «Está decidido. Estou farta disto!»

Há 44 min
Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Há 59 min
Inédito. Concorrentes recebem uma nova pista e algo inusitado acontece
03:56

Inédito. Concorrentes recebem uma nova pista e algo inusitado acontece

Há 1h e 6min
«Não vale tudo»: Luzia critica algumas posturas a Norberto e a Liliana
03:09

«Não vale tudo»: Luzia critica algumas posturas a Norberto e a Liliana

Há 1h e 6min
Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Há 1h e 30min
Casa em contingência: concorrentes racionam o tabaco
03:08

Casa em contingência: concorrentes racionam o tabaco

Há 1h e 37min
De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother

De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother

Há 1h e 45min
Surpreendente! Joana d’Albuquerque tem emprego internacional… sem emigrar

Surpreendente! Joana d’Albuquerque tem emprego internacional… sem emigrar

Há 1h e 47min
Joana Diniz está de férias no destino mais badalado de 2026: e em companhia super especial! As fotos fazem inveja

Joana Diniz está de férias no destino mais badalado de 2026: e em companhia super especial! As fotos fazem inveja

Há 1h e 50min
Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva
03:02

Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva

Há 1h e 54min
Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Há 2h e 17min
Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

Há 2h e 34min
Sem esconder. Diogo e Ariana trocam mimos na cama
04:56

Sem esconder. Diogo e Ariana trocam mimos na cama

Há 2h e 45min
Após separação, Liliana Filipa mostra o interior da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Após separação, Liliana Filipa mostra o interior da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Há 2h e 51min
Um verdadeiro luxo! Liliana abre as portas da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Um verdadeiro luxo! Liliana abre as portas da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Há 2h e 55min
«É uma consequência dos meus atos»: Ricardo João expõe opinião sobre o jogo que está a fazer
02:12

«É uma consequência dos meus atos»: Ricardo João expõe opinião sobre o jogo que está a fazer

Há 3h e 29min
Ariana e Diogo passam mais uma noite juntos e Eva assiste a tudo
02:38

Ariana e Diogo passam mais uma noite juntos e Eva assiste a tudo

Há 3h e 32min
Vânia Sá vai parar ao hospital após incidente «muito grave»: «Eu podia morrer»

Vânia Sá vai parar ao hospital após incidente «muito grave»: «Eu podia morrer»

Acompanhe ao minuto
Após separação, Liliana Filipa mostra o interior da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório - TVI

Após separação, Liliana Filipa mostra o interior da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

  • Secret Story
  • Há 2h e 45min

Liliana Filipa mostrou imagens exclusivas da casa de família que idealizou com Daniel Gregório. Os detalhes de luxo surpreendem qualquer um.

Relacionados

Liliana Filipa abriu as portas da casa dos sonhos que está a construir e os detalhes de luxo deixam qualquer um de queixo caído. Este era um projeto que a empresária começou a delinear com Daniel Gregório e, apesar de terem surgido rumores de que o imóvel seria vendido após a separação do casal, a ex-concorrente do Secret Story mostra agora que o projeto continua de pé.

Nos stories do Instagram, Liliana Filipa mostrou alguns dos acabamentos, o processo de obras e algumas maquetes de projeto das divisões que estão por nascer. O luxo da casa não passou despercebido.

Veja tudo na galeria que preparámos para si!

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos, mas a relação chegou ao fim depois de ter sido divulgado um vídeo em que o empresário surgia aos beijos com outra mulher, numa discoteca algarvia. Quatro meses depois da polémica, a influencer decidiu falar pela primeira vez sobre o tema, ainda que de forma indireta.

No mais recente episódio do seu podcast Porque Ela Pod, Liliana Filipa revelou que está a viver uma fase muito positiva. O tema surge durante uma conversa sobre «A vida depois de uma relação longa».

«Eu não concordo ficar amigo do ex porque acho que isso nunca funciona porque ainda há amor. O amor não vai embora logo, a amizade não vai embora logo», começou por dizer, sem tabus. 

«Acho que foi o meu erro»: Liliana Filipa fala sobre a separação de Daniel Gregório

Liliana Filipa admitiu também que poderá ter adiado o fim da relação com Daniel Gregório por causa dos filhos que têm em comum, Ariel e Santi.

«Acho que foi o meu erro: foi não perceber. Quando mete filhos, a coisa é super diferente porque aí já não pensas só sobre ti, pensas sobre a imagem da família, pensas sobre o melhor para as crianças. E não estamos a falar só de relações amorosas, estamos a falar de uma estrutura que tu crias na tua vida e organizas de uma maneira que é muito mais difícil de desvincular, mas quando ainda vamos a tempo», referiu.

E prosseguiu, confidenciando que, os primeiros tempos após a separação, foram difíceis: As pessoas não têm noção: ao início é sempre mau, não há aquela coisa ‘vamos ser amigos’ e por mais que sejamos nós a ter essa vontade de terminar e ter essa atitude, nós também choramos. Nós também sofremos mesmo que a atitude parta de nós.»

Liliana Filipa lança farpa a Daniel Gregório?: «Adoro pessoas que assumem os erros»

A empresária falou também do «luto» que é preciso fazer quando uma relação termina. «Eu costumo dizer que dentro de uma vida há várias vidas e é um ciclo que se fecha. E depois vem a parte do luto, a parte mais difícil que eu acho que é habituares-te a estar sem aquela pessoa na tua vida. Havia uma rotina, havia um hábito e essa pessoa faz parte dos nossos hábitos, das nossas rotinas, como é que fazemos esse luto é que é bem pior. Estás a fazer o luto de uma pessoa que existe e sentes-te culpada por estares a tirá-la da tua vida», disse.

Na mesma conversa, Liliana Filipa lançou ainda uma indireta a Daniel Gregório, sem nunca revelar que se separaram por causa de uma traição.

«Eu adoro pessoas que assumem os seus erros. Acho que são cada vez mais difíceis de encontrar, pessoas que dizem ‘ok, eu errei’. Eu não sei que raio de pessoas é que eu tenho à minha volta, mas são raras e dou-lhes imenso valor. Desculpa, não, não há cá desculpas. ‘Eu errei, eu fui isto ou aquilo e não agi da melhor forma’. Isso para mim é super valioso, assumam os vossos erros. Baixem esses egos, onde é que está a humildade da pessoa para assumir um erro?», findou.

Pode ver aqui o vídeo completo:

Continue a ler

Relacionados

De férias com os filhos, Liliana Filipa reage a comentário aguçado sobre a educação das crianças

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil

Liliana Filipa deixa seguidores de queixo caído com look sexy e escaldante no Carnaval mais famoso do mundo

Mais Vistos

Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

Há 2h e 17min
1

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

11 mar, 22:22
2
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Secret Story
Há 1h e 54min
3
03:02

Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva

Secret Story
Há 1h e 50min
4

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Há 1h e 6min
5

Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Há 44 min
6
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Secret Story
Há 1h e 54min
7
01:52

Cansada da proximidade com Ariana, Eva passa-se com Diogo

Secret Story
Hoje às 00:28
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

03:08

Casa em contingência: concorrentes racionam o tabaco

Secret Story
Há 1h e 30min
03:02

Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva

Secret Story
Há 1h e 50min
04:56

Sem esconder. Diogo e Ariana trocam mimos na cama

Secret Story
Há 2h e 34min
02:54

Decisões de Tiago causam discórdia e estes concorrentes não calam revolta

Secret Story
Hoje às 01:20
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Secret Story
Há 1h e 54min
06:58

Hélder e Sara protagonizam mais uma discussão acesa: «Não é correto dormires com alguém por causa de jogo»

Secret Story
Ontem às 23:48
01:47

Hugo questiona Sara: «Porque é que de dia és uma coisa e à noite és outra? És bipolar»

Secret Story
13 mar, 12:58