Depois da casa nova, Liliana e Fábio já vivem primeiro contratempo a dois

Liliana Oliveira e Fábio Pereira atravessam uma fase particularmente feliz das suas vidas. O casal, que se conheceu no Secret Story 9, anunciou no passado domingo, 1 de fevereiro, que deu um novo passo na relação ao começar a viver junto numa casa nova.

A novidade foi revelada através de uma publicação emotiva nas redes sociais, onde Liliana falou de amor, destino e da concretização de um sonho a dois, sublinhando que aquele momento era o culminar de um percurso iniciado fora da casa mais vigiada do país.

No entanto, a alegria acabou por ser acompanhada por um pequeno imprevisto. Já esta segunda-feira, dia 2, apenas um dia após o anúncio, a ex-concorrente recorreu aos stories do Instagram para mostrar que nem tudo estava a correr de forma perfeita.

No vídeo partilhado, Liliana surge ao lado de Fábio enquanto resolvem um problema com o carro, explicando que estavam a trocar um pneu. A ex-concorrente aproveitou para lançar uma farpa a todos os que criticam a relação: «Sei que o mau olhado é muito, mas isto resolve-se», garantindo que a situação estava controlada e que não iria abalar o entusiasmo desta nova fase.

Apesar do contratempo, o casal mostrou manter o bom humor e a cumplicidade, deixando claro que pequenos percalços fazem parte do dia a dia e não diminuem a felicidade que estão a viver.

Veja o vídeo: