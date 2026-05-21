Fábio Pereira reage às polémicas que envolvem Liliana com partilha surpreendente: «Sei bem...»

Liliana e Fábio "ironizam" o pedido de casamento do ex-noivo Zé em vídeo que já está viral (e a gerar controvérsia)

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Liliana Oliveira entrou no Secret Story - Desafio Final de forma implacável, mas tem sido alvo de duras críticas por parte dos colegas de casa. Agora, o namorado, Fábio Pereira, decidiu declarar-se a ela em público, depois de esta ter atravessado uma semana dura, marcada por acusações e muitas lágrimas.

«A mim não me importa o que dizem ou podem dizer sobre ti. Sei bem a mulher que tu és e tenho imenso orgulho em ti, e vou estar sempre ao teu lado. No lixo e no luxo», começou por escrever o ex-concorrente do Secret Story 9, num story do Instagram em que se mostra ao lado da companheira.

E acrescentou: «Amo-te muito, amor da minha vida. Foste a melhor coisa que me aconteceu na vida. E só quero fazer de ti a mulher mais feliz do Mundo. Hoje, amanhã e para sempre!»