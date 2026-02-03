Liliana e Fábio partilham momento íntimo em casa nova: «Nunca vou esquecer»

Compôs um dos casais falsos mais polémicos do SS e chegou à final sozinha. 15 anos depois está assim

Depois da casa nova, Liliana e Fábio já vivem primeiro contratempo a dois

Liliana Oliveira e Fábio Pereira estão a aproveitar cada detalhe desta nova fase da relação. Depois de anunciarem que já vivem juntos, o casal do Secret Story 9, voltou a recorrer às redes sociais para mostrar um momento simples, mas carregado de significado.

Num vídeo partilhado recentemente, os dois surgem sentados no chão, ainda sem mobília, a desfrutar da primeira refeição na nova casa. Entre caixas, improvisos e um ambiente intimista, Liliana fez questão de sublinhar que, apesar do cenário ainda caótico, o mais importante estava garantido: o amor e a cumplicidade.

«O caos do caos, mas nunca vou esquecer o primeiro jantar na nossa casinha», escreveu a ex-concorrente, resumindo o espírito do momento, marcado por romantismo e emoção.

Recorde-se que, já depois do anúncio da mudança, Liliana e Fábio enfrentaram um pequeno imprevisto, ao terem de trocar um pneu do carro, situação que a jovem partilhou nas redes sociais: «Sei que o mau olhado é muito, mas isto resolve-se». Um contratempo que não beliscou o entusiasmo do casal, que continua a celebrar cada passo desta nova vida a dois.

