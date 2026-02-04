Ao Minuto

Há 3h e 35min
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Há 3h e 45min
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Ontem às 18:37
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Ontem às 18:13
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 17:01
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 16:31
Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Ontem às 15:46
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Ontem às 15:44
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Ontem às 15:28
A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Ontem às 15:04
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Ontem às 13:01
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Ontem às 12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Ontem às 12:01
Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Ontem às 12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Ontem às 11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Ontem às 11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

Ontem às 11:24
Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Ontem às 11:21
Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Acompanhe ao minuto
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...» - TVI

Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Depois de ir viver com Fábio Pereira, Liliana Oliveira anuncia uma novidade muito especial.

Liliana Oliveira tem motivos para celebrar! A ex-concorrente do Secret Story 9 acaba de concretizar um sonho e partilhou a novidade com os fãs.

No Instagram, a finalista da última edição da Casa dos Segredos anunciou que deu início a um novo projeto em nome próprio. «Estava ansiosa para partilhar isto convosco», começou por escrever.

«Quem me acompanhou na casa, sabe o quanto adoro cuidar de mim, sentir o que visto e ver mulheres confiantes e bem vestidas. É desta paixão que nasce a Liliana Oliveira Store», acrescentou a namorada de Fábio Pereira.

«É um projeto abraçado com garra, ao lado de quem me faz bem e pensado para mulheres que gostam de se sentir bonitas, seguras e especiais. Estou pronta para vestir as meninas bonitas que farão parte deste percurso. Vamos juntas», findou.

Pode ver tudo aqui:

Felizes e apaixonados! Liliana Oliveira e Fábio Pereira já vivem juntos e mostraram tudo

A história de amor de Liliana Oliveira e Fábio Pereira, que começou no Secret Story – Casa dos Segredos 9, acaba de ganhar um novo e importante capítulo. O casal já vive junto e não esconde a felicidade deste momento tão especial.

Foi através do Instagram que Liliana, finalista do reality show da TVI, anunciou a novidade aos seguidores, partilhando várias imagens do novo espaço que já chamam de lar. Na legenda, a jovem deixou palavras carregadas de emoção, sublinhando a confiança que sempre teve na relação e no caminho que decidiram construir a dois: «Sempre soube que ia dar certo. E deu mesmo. Eu, tu, o nosso amor e a nossa casinha».

Liliana fez ainda questão de recordar o percurso recente do casal, revelando que foi há apenas um mês que dormiram juntos pela primeira vez fora da Casa mais vigiada do país: «Há 1 mês dormimos pela primeira vez fora da Casa e hoje, pela primeira vez, dormimos na nossa casa». Agora, o momento ganha outro significado, já que passaram a primeira noite na casa que escolheram para iniciar esta nova fase da vida.

A ex-concorrente destacou ainda que acredita que este passo não aconteceu por acaso, mas sim por aquilo que descreve como destino, reforçando a cumplicidade e o amor que os une: «Não se trata de coincidência, mas sim de destino».

As imagens do “lar doce lar” já estão a encantar os fãs, que podem agora espreitar a nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira na galeria de fotografia que preparámos para si.

Continue a ler

Mais Vistos

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

3 fev, 10:12
1

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 17:01
2

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 18:13
3

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Ontem às 15:44
4

Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

Ontem às 18:03
5

Foi Instrutor na 1ª Companhia, agora dá ordens num lugar diferente. Conheça a nova profissão de Paulo Marques

3 fev, 16:53
6

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

3 fev, 16:19
7

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Big Brother
Há 3h e 35min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

04:20

Instrutor Chefe volta a repreender os recrutas: «Isto é dar o vosso melhor?»

1ª Companhia
3 fev, 23:04
01:35

A prova da granada deu que falar. Soraia Sousa viu a sua dúvida ser esclarecida pelo Comandante

1ª Companhia
3 fev, 17:38
04:35

Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova

1ª Companhia
3 fev, 18:05
02:47

Implacável. Soraia Sousa mostra-se intrigada pós prova e vai exigir explicações aos Instrutores

1ª Companhia
3 fev, 16:20
04:31

Pazes feitas? Noélia e Andrea Soares confrontam-se após Especial tenso

1ª Companhia
2 fev, 23:14
04:20

Esforço árduo. Este foi o treino mais duro de sempre na 1ª Companhia

1ª Companhia
3 fev, 09:37