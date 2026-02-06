Ao Minuto

Ontem às 20:09
Rúben e Tatiana Boa Nova celebram os dois meses do filho mais novo com disfarce que derrete corações

Rúben e Tatiana Boa Nova celebram os dois meses do filho mais novo com disfarce que derrete corações

Ontem às 18:58
Após ameaças de morte, Fábio não se intimida e apresenta guarda-costas

Após ameaças de morte, Fábio não se intimida e apresenta guarda-costas

Ontem às 16:40
«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

Ontem às 11:13
Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

5 fev, 22:37
Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

5 fev, 22:06
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

5 fev, 20:04
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

5 fev, 19:52
Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

5 fev, 19:03
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

5 fev, 18:53
Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

5 fev, 18:21
Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

5 fev, 17:56
Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

5 fev, 16:43
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

5 fev, 16:35
Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

5 fev, 15:18
Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

5 fev, 12:54
Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

5 fev, 10:56
Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

5 fev, 10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

Liliana Oliveira, ex-concorrente do Secret Story 9, partilhou um desabafo emotivo em que não esconde o desânimo depois de sofrer um duro revés.

Liliana Oliveira está «de rastos». Dois dias depois de ter anunciado um novo desafio profissional, a ex-concorrente do Secret Story 9 recorreu às redes sociais para revelar que sofreu um percalço. 

Através de uma story partilhada esta sexta-feira, 6 de fevereiro, no Instagram, Liliana Oliveira começou por expressar o seu desânimo ao escrever: «De rastos!!!». De seguida, deixou um apelo direto às seguidoras: «Peço por favor às meninas que fizeram o pagamento me enviem mensagem com os dados (nome, morada e contacto) para finalizar a encomenda por favor.»

Mais tarde, Liliana Oliveira explicou a origem do problema, revelando: «A conta da página de roupa foi denunciada… mal consiga crio outra página», referindo-se à denúncia da conta associada ao seu novo projeto na área da moda.

Pode ver tudo aqui:

Mais tarde, Liliana Oliveira regressou à mesma plataforma para revelar que está a tratar de uma nova página nas redes sociais para o seu tão ambicionado projeto. 

«Foi um dia muito difícil, mas seguimos fortes! A conta da loja já está a ser tratada, peço que aguardem um pouquinho para vos mostrar todas as novidades», escreveu, na legenda de uma foto em que surge sorridente ao lado de Fábio Pereira, o namorado. 

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Liliana e Fábio

Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Fábio revela particularidade da relação com Liliana «Uma das melhores sensações do mundo»

Liliana e Fábio vivem «lua de mel» num dos destinos mais românticos (e mágicos) da Europa

Solteiro e sem pudores: Depois do drama vivido ao longo do Secret Story 9, mostra-se mais sensual do que nunca

