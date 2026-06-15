Cristina Ferreira confronta Liliana sobre uma decisão tomada por Fábio: «Tu não sabes desta...»

Depois de ter sido expulsa do Secret Story – Desafio Final, Liliana marcou presença no programa Dois às 10, onde foi entrevistada em direto. Durante a conversa, Cristina Ferreira relembrou um dos momentos que mais marcou a passagem da ex-concorrente pelo reality show e dirigiu uma questão a Fábio sobre uma decisão tomada pela família ao longo da competição. A apresentadora questionou: «Houve uma semana em que vocês e a própria família, começou a dizer, tu se calhar desta não sabes, começou a dizer para não votar em ti. Arrependeste-te?».

Perante a pergunta, Fábio acabou por esclarecer que Liliana já tinha conhecimento dessa posição e sublinhou que a decisão foi pensada apenas no seu bem-estar. Segundo explicou, tratou-se de uma escolha conjunta da família, com o objetivo de proteger a ex-concorrente: «Era o tentar salvaguardar a saúde mental e o bem-estar dela. Foi uma decisão em família, não só do Fábio», afirmou.

A decisão foi tomada numa fase em que Liliana já mostrava sinais de desgaste emocional dentro da casa e, por várias vezes, expressava vontade de abandonar a competição. Nesse contexto, a família decidiu apelar ao público para que deixasse de votar na sua permanência no jogo.