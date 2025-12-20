Ao Minuto

Hoje às 00:51
Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo
09:43

Hoje às 00:41
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
Hoje às 00:39
Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado
Hoje às 00:38
Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

Hoje às 00:35
Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final
Hoje às 00:33
Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9
Hoje às 00:27
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Hoje às 00:24
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Hoje às 00:19
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»
Hoje às 00:10
Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso
Hoje às 00:06
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9
Ontem às 23:52
Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala
Ontem às 23:46
Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!»
Ontem às 23:46
Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio
Ontem às 23:43
Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada
Ontem às 23:41
No meio de gritos e insultos, Cristina Ferreira é obrigada a intervir: «Mais baixo!»
Ontem às 23:33
Liliana gasta tempo e deixa pouco para Marisa reencontrar a família. Veja a reação
Ontem às 23:30
Pura tensão: Liliana pede desculpa à mãe e recebe resposta inesperada
Acompanhe ao minuto
Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...» - TVI

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Zé, o ex-noivo de Liliana, surgiu ao pé do padrinho oficial do romance que a concorrente vive com Fábio dentro do Secret Story 9. Veja tudo.

Sandro foi o padrinho oficial do romance de Liliana e Fábio dentro da casa do Secret Story 9, mas cá fora tem uma relação próxima com Zé, o ex-noivo da concorrente. Prova disso é a foto que partilhou ao lado do jovem nortenho, em que surgem agarrados e sorridentes.

A partilha foi feita pelo ex-concorrente, na redes social X, este sábado, 20 de dezembro. «Jogo é jogo, vida pessoal é outra coisa», começou por escrever, na legenda daquela partilha, em que se mostra ao lado de Zé, Dylan, Marisa Susana, Rui e Joana, todos eles ex-concorrentes do reality show da TVI.

«Comenta-se a prestação dos jogadores que ainda estão dentro, dos cá de fora não existe mais nada a comentar, a não ser socializar com respeito e educação. Vivam a vida», acrescentou.

Pode ver tudo aqui: 

 

 

