Liliana e Fábio vivem «lua de mel» num dos destinos mais românticos (e mágicos) da Europa

Liliana Oliveira e Fábio Pereira decidiram tirar uns dias a dois e rumaram a um dos destinos mais românticos da Europa: Paris, em França. Nas redes sociais, o casal, que se apaixonou no Secret Story 9, tem partilhado vários registos da viagem, onde se mostram mais apaixonados do que nunca.

Numa dessas partilhas, Liliana mostra-se encantada com a viagem. «A vida fica mais doce quando a gente saboreia o momento 🥐», escreveu, na legenda de um conjunto de fotografias tiradas na capital francesa.

Fábio não hesitou em responder. «E que bem saboreados estão a ser todos os momentos 😮‍💨», escreveu, na caixa de comentários.

Pode ver aqui a publicação:

Além disso, Fábio e Liliana também estiveram na Disneyland de Paris, um dos lugares mais mágicos do mundo. O casal fez questão de partilhar tudo com os fãs.

Veja aqui os registos: