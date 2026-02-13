Ao Minuto

Há 2h e 3min
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Há 3h e 10min
Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Há 3h e 39min
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Hoje às 16:04
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Hoje às 15:56
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Hoje às 12:28
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:24
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Hoje às 12:19
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Hoje às 12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
02:10

Hoje às 12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”
02:34

Hoje às 11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”
01:25

Hoje às 11:54
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
06:55

Hoje às 11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
06:55

Hoje às 11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
03:49

Hoje às 11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
03:49

Hoje às 11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
01:21

Hoje às 11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”
01:21

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Fábio Pereira, ex-concorrente do Secret Story 9 recorreu a um procedimento estético e partilhou o resultado nas redes sociais.

Depois da participação no Secret Story 9, Fábio continua a dar que falar, agora por um motivo diferente. O ex-concorrente e namorado de Liliana recorreu a um procedimento estético e decidiu partilhar o resultado com os seguidores. Veja o incrível antes e depois.

Através de uma publicação feita pela clínica, no Instagram, foi revelado o resultado do preenchimento de olheiras. A diferença é visível, mas mantém-se discreta, com um olhar mais leve e rejuvenescido.

«O preenchimento de olheiras vai além da estética – ele devolve descanso ao olhar. Com a técnica adequada e a escolha correta do produto, é possível suavizar sulcos, melhorar o aspeto de sombra e trazer mais leveza para a expressão», pode ler-se na partilha.

Segundo a clínica, foi alcançado um «resultado natural, respeitando a anatomia e mantendo a identidade». E concluem: «Porque um olhar descansado muda tudo».

Veja aqui o antes e o depois:

Fonte: instagram

 

O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada

Depois de um contratempo inesperado, a denúncia que levou à desativação da página da sua primeira marca de roupa, Liliana decidiu não baixar os braços. Pelo contrário, transformou o obstáculo num novo ponto de partida. Ao lado de Fábio, repensou o projeto do zero e avançou com uma nova estratégia.

Segundo o casal, ambos estão determinados a não repetir erros e a elevar a fasquia, por isso mergulharam num processo criativo minucioso, onde cada pormenor foi cuidadosamente pensado. A grande novidade passou por incluir uma vertente masculina na marca, o que a torna mais abrangente e próxima de um público diversificado. A ideia, segundo Liliana, foi criar algo onde todos se pudessem rever e sentir incluídos.

Assim surgiu a LiFa Wear, um projeto que inicialmente estava pensado apenas para meias, mas que rapidamente ganhou outra dimensão. Mais do que peças de vestuário, a Fábio e Liliana querem transmitir identidade, confiança e atitude.

O casal destacou o trabalho intenso que esteve por trás do lançamento, sublinhando o empenho colocado em cada fase do processo. O objetivo é garantir que cada peça reflita qualidade, conforto e estilo, valorizando o esforço conjunto das últimas semanas.

A LiFa Wear apresenta-se, assim, como um novo capítulo na trajetória do casal.

 

Veja o comunicado:

«🌟 Bem-vindos à Lifa Wear! 🌟

Somos a Liliana e o Fábio, e criámos a Lifa Wear com um objetivo: trazer uma experiência de moda online diferente de tudo o que já viram. Aqui, não é só sobre roupas, é sobre estilo, diversão e surpresas a cada clique.

Na nossa loja online, vais encontrar looks incríveis para mulher e homem, pensados para que te sintas confiante e confortável em qualquer ocasião. E porque sabemos que os detalhes fazem toda a diferença, as meias também têm o seu lugar especial na nossa coleção.

Estamos sempre a preparar novidades fresquinhas e pequenas surpresas que vão tornar a tua experiência de compra ainda mais divertida. Queremos que vivas a moda connosco, experimentando combinações, descobrindo peças únicas e criando o teu próprio estilo.

✨ Lifa Wear — moda que te acompanha, inspira e surpreende.»

 

Continue a ler

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

