Liliana descobre tudo o que Ricky disse sobre a traição fora do Secret Story. E a reação surpreende: «Ele sentiu necessidade...»

Ao Minuto

Há 51 min
«Catarino Mirando»: Afonso Leitão "atacado" por colegas. E esta é a reação da namorada
04:53

«Catarino Mirando»: Afonso Leitão "atacado" por colegas. E esta é a reação da namorada

Há 53 min
João Ricardo provoca Pedro Jorge durante missão com Marisa
04:31

João Ricardo provoca Pedro Jorge durante missão com Marisa

Há 1h e 5min
«Não gostei»: Diana Dora passa-se com comentários de João Ricardo sobre a sua profissão
04:10

«Não gostei»: Diana Dora passa-se com comentários de João Ricardo sobre a sua profissão

Há 1h e 9min
Cristina Ferreira revelou finalmente o segredo guardado há mais de um ano. E é inimaginável

Cristina Ferreira revelou finalmente o segredo guardado há mais de um ano. E é inimaginável

Há 1h e 16min
«Tentaste usar a carruagem da Sara para te defender»: João Ricardo arrasa Diana Dora
03:37

«Tentaste usar a carruagem da Sara para te defender»: João Ricardo arrasa Diana Dora

Há 1h e 26min
Colado a Leomarte, João Ricardo põe os pontos nos is e a conversa sobe de tom: «Anda cá!»
04:18

Colado a Leomarte, João Ricardo põe os pontos nos is e a conversa sobe de tom: «Anda cá!»

Há 1h e 32min
Catarina Miranda em estúdio e Afonso sob fogo: comentadores arrasam e o caldo entorna-se em pleno direto

Catarina Miranda em estúdio e Afonso sob fogo: comentadores arrasam e o caldo entorna-se em pleno direto

Há 1h e 38min
Beijo na boca? Nova imagem de Tiago e Eva está a levar os fãs ao delírio

Beijo na boca? Nova imagem de Tiago e Eva está a levar os fãs ao delírio

Há 1h e 52min
A ferver! Leomarte vai contra João Ricardo e é “cancelado” por Afonso Leitão
05:23

A ferver! Leomarte vai contra João Ricardo e é “cancelado” por Afonso Leitão

Há 1h e 59min
Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»
01:51

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

Há 2h e 3min
João Ricardo provoca Pedro: «Acabou por deitar um voto ao lixo»
03:05

João Ricardo provoca Pedro: «Acabou por deitar um voto ao lixo»

Há 2h e 9min
Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda
05:29

Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

Há 2h e 9min
Juliana perde a paciência com Afonso Leitão: «É repetitivo»
02:01

Juliana perde a paciência com Afonso Leitão: «É repetitivo»

Há 2h e 20min
Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão
01:29

Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

Há 2h e 21min
Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»
01:21

Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

Há 2h e 23min
Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre Afonso: «Jogador forte não, impactante sim»
07:56

Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre Afonso: «Jogador forte não, impactante sim»

Há 2h e 28min
Durou dois dias: Este foi o primeiro segredo descoberto na história do Secret Story em Portugal. E há imagens

Durou dois dias: Este foi o primeiro segredo descoberto na história do Secret Story em Portugal. E há imagens

Há 2h e 33min
Diana Dora pega-se com Afonso Leitão, mas é o que acontece a seguir que rouba todas as atenções
01:13

Diana Dora pega-se com Afonso Leitão, mas é o que acontece a seguir que rouba todas as atenções

Acompanhe ao minuto
Liliana descobre tudo o que Ricky disse sobre a traição fora do Secret Story. E a reação surpreende: «Ele sentiu necessidade...» - TVI

Liliana descobre tudo o que Ricky disse sobre a traição fora do Secret Story. E a reação surpreende: «Ele sentiu necessidade...»

  • Secret Story
  • Hoje às 15:25

Liliana, finalista do Secret Story 10, falou abertamente sobre os altos e baixos da sua relação com Ricky. E contou toda a história por detrás da traição.

Relacionados

Liliana revelou, dentro da casa do Secret Story 10, que já tinha traído. Cá fora, também Ricky já tinha confessado que a sua relação com a mulher passou por uma fase conturbada em que existiu uma infidelidade e, agora, a finalista falou pela primeira vez sobre como reagiu ao saber que o companheiro expôs a situação.

No Dois às 10 desta quinta-feira, 30 de abril, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos quiseram saber se Liliana ficou chateada com a atitude do marido.  «Não fiquei chateada, estamos muito bem resolvidos e sei que nada nos vai abalar», respondeu, de imediato. 

A finalista do Secret Story 10 contou o que aconteceu: «Ele sentiu necessidade de dizer porque é a única coisa má que aconteceu entre nós. Aconteceu há imenso tempo, mesmo. E nós aprendemos com os nossos erros. Era uma fase em que estávamos muito mal, todos os casais passam por fases más. Ainda não tínhamos casado, foi praticamente no início.»

Liliana explicou que, o facto de ter passado por isso, a deixou mais sensível perante a história do 'triângulo amoroso' que envolveu Eva, Diogo e Ariana

«Nós só damos valor quando estamos a perder e quando vi aquilo dentro da casa (a traição do Diogo à Eva), parecia que estava a ter um deja vu e aquilo revoltou-me. Eu sei como é que a pessoa do outro lado está a sofrer, e sei que o arrependimento aparece», esclareceu. 

«Foi aquilo que nos aconteceu. Mas está tudo bem. Eu não condenei o Diogo pelo que aconteceu, ele é um ser humano. Na altura, eu tive medo de perder o Ricky e lutei muito, foi aí que eu vi que gostava mesmo dele, que era ele quem eu queria», adiantou.

Pode ver tudo aqui:

Apesar desse episódio menos feliz, Liliana e Ricky são um casal muito unido. Casaram-se, tiveram uma filha e vivem uma fase feliz e estável na Suíça. 

Na mesma conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Liliana falou abertamente sobre o casamento de luxo que teve e explicou tudo o que fez para o conseguir.

Foi esse um dos motivos que a levou a emigrar para a Suíça, para poderem juntar dinheiro e terem um casamento de sonho.  «Era um mês e conseguia o vestido, era outro mês conseguia o helicóptero e a avioneta, outro mês o vestido de 3500 euros», revelou.

Pode ver aqui a conversa:

Continue a ler

Relacionados

Festa de arromba fora de estúdio. Estes foram os momentos mais marcantes do pós gala

Momento viral. Depois de vencer o Secret Story 10, Eva junta-se a Liliana e ambas dançam ao som de canção de Ariana

Fora da casa, Liliana transforma vidas. A profissão da concorrente que muda o corpo das mulheres em poucas horas

Finalistas do Secret Story são surpreendidos com as Notícias. Há um detalhe que os deixa arrepiados

Revelado o motivo da ausência de Ricky nas galas do Secret Story. E é inesperado

Mais Vistos

Diogo e Eva já se encontraram fora do Secret Story? A confissão que está a gerar burburinho: «Está tudo resolvido»

Hoje às 12:51
1

Sozinha no estrangeiro, vencedora do Big Brother vive momento assustador de perseguição: «Escondi-me...»

Big Brother
Hoje às 12:22
2

Luíza Abreu e João Moura Caetano estão quase a ser pais: e esta é a primeira foto da barriguinha de grávida

Big Brother
Hoje às 11:27
3

Poucos sabem, mas o primeiro Big Brother em Portugal teve algo que mais nenhum no Mundo teve

Big Brother
Hoje às 09:51
4

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

10 mar, 13:06
5

Entrou no Secret Story com um segredo sobre a sua vida sexual: Hoje está irreconhecível e o que faz vai surpreender

Big Brother
23 abr, 10:27
6

Liliana descobre tudo o que Ricky disse sobre a traição fora do Secret Story. E a reação surpreende: «Ele sentiu necessidade...»

Hoje às 15:25
7
06:18

Ariana admite que "vai perder a paciência" com esta concorrente. E não deixa nada por dizer

Secret Story
Hoje às 12:50
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

12:21

Clima aqueceu depois do Especial! Ana e Juliana em discussão acesa

Secret Story
28 abr, 22:55
03:22

João Ricardo ataca Afonso Leitão. E envolve Catarina Miranda

Secret Story
Ontem às 00:17
02:49

João Ricardo faz promessa a Leomarte. E envolve beijos: «Vou sair daqui e...»

Secret Story
28 abr, 22:02
44:30

Nada ficou por dizer. Diogo abre o coração numa conversa intensa sobre Eva e Ariana - Veja a conversa completa

Momento certo
25 abr, 20:05
01:25

Inédito. Sem filtros, Diogo revela: «Não são 100 000€ que me vão fazer mudar de ideias»

Momento certo
25 abr, 19:53
01:25

«Não há volta a dar»: Diogo coloca um "ponto final" na relação com Eva

Momento certo
25 abr, 19:53
04:12

Polémico. Avô de Diogo "arrasa" Ariana e "defende" Eva. Estas são as reações

Momento certo
25 abr, 19:37