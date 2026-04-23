Fora da casa, Liliana transforma vidas. A profissão da concorrente que muda o corpo das mulheres em poucas horas

Passado duro de Liliana vem ao de cima: Concorrente chora e colegas não perdoam «Papel de atriz»

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Liliana tem feito furor dentro da casa do Secret Story 10, mas fora do reality show a concorrente também faz sucesso com a profissão que tem. A emigrante é massagista e transforma vidas com o seu trabalho. Prova disso são os resultados que mostra nas redes sociais, onde muda completamente o corpo dos seus clientes com os métodos que usa.

Um dos registos mais marcantes foi o procedimento que Liliana fez com uma mulher, durante um pós-parto. E as mudanças físicas da sua cliente são impressionantes.

«Recém mamã, mas com uma força e determinação admiráveis! Em apenas 3 sessões, esta mulher já começou a reencontrar-se, a sentir-se mais leve, mais confiante e, acima de tudo, mais ela mesma. O corpo muda, a rotina muda, mas o amor-próprio não pode ficar esquecido. Cuidar de si não é vaidade — é autoestima, amor e merecimento», começou por escrever Liliana, na legenda da partilha onde mostra o antes e depois do corpo da cliente.

E prosseguiu: «Ainda não chegámos ao objetivo final, mas cada passo é uma conquista, e os resultados estão à vista. Porque com dedicação, cuidado e o acompanhamento certo, tudo é possível. Se também sentes que é o momento de voltares a cuidar de ti, de olhares ao espelho e sorrir com orgulho, 💌 envia-me mensagem — eu vou contigo neste caminho.»

Pode ver aqui o resultado que surpreende: