Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Ao Minuto

Há 22 min
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Há 1h e 23min
Cristina Ferreira não se cala e dá resposta afiada a comentário maldoso de internauta

Cristina Ferreira não se cala e dá resposta afiada a comentário maldoso de internauta

Há 2h e 55min
A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

Hoje às 15:54
Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Hoje às 15:53
Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Hoje às 14:15
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 12:06
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Hoje às 12:04
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
05:22

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

Hoje às 12:00
O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
04:07

O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar

Hoje às 11:13
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Hoje às 10:37
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Hoje às 09:57
A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado

A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado

Hoje às 09:14
Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Hoje às 08:49
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Hoje às 08:34
Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Hoje às 08:11
Bárbara Parada esclarece fim do namoro com Francisco Monteiro: «Quem já passou por uma relação difícil...»

Bárbara Parada esclarece fim do namoro com Francisco Monteiro: «Quem já passou por uma relação difícil...»

Ontem às 22:53
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Ontem às 19:41
Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Acompanhe ao minuto
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio» - TVI

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Sem tabus, Zé revelou novos pormenores sobre a troca de mensagens com a ex-noiva Liliana, que aconteceu depois de esta sair do Secret Story 9.

Relacionados

A polémica entre Zé Pedro e Liliana Oliveira continua. Depois de a ex-concorrente do Secret Story 9 ter revelado, no Dois às 10, que tinha recebido mensagens em tom de «ameaça» do ex-noivo, este decidiu quebrar o silêncio e pôr tudo em pratos limpos. 

Sem papas na língua, Zé contou o sucedido, confirmando que enviou, sim, duas mensagens à ex-companheira, mas apenas e só para lhe dar os parabéns pela participação no reality show da TVI, e por ter ficado em terceiro lugar. 

«Mandei mensagens, sim, porque achei que conseguia meter um bocado de noção na cabeça dela. Mas não consegui, porque logo no dia seguinte, no Dois às 10, ela meteu a pata na poça, outra vez. Ela diz que eu a ameacei, mas não houve ameaça alguma, já falei com muita gente e todos me dizem o mesmo, não há qualquer ameaça», disse, em declarações à revista TV 7 Dias. 

Zé revela que Liliana o contactou quando estava «sem o Fábio»

Zé vai mais longe e descreve então todos os pormenores das mensagens que enviou: «Mandei uma às oito da noite e outra logo na hora em que ela saiu, a dar-lhe os parabéns pelo terceiro lugar e a desejar felicidades para ela e para a família e ela levou para esse sentido. Acho que ela fez isso porque é ela a ser ela, mais uma vez a querer ficar por cima numa guerra que ela está a travar sozinha», referiu.

O jovem contou ainda que, mais tarde, foi Liliana quem o procurou para conversarem e, «coincidentemente», fê-lo «no dia a seguir a estar sem o Fábio». «Enviou-me uma mensagem a dizer para estarmos juntos para falarmos, que tínhamos que ter uma conversa», revelou. 

Porém, Zé decidiu não dar mais oportunidades à ex-noiva: «É seguir em frente e deixar para trás o passado que tem de ser passado.»

Apesar de estarem de relações cortadas, o jovem confidenciou que Liliana lhe pediu desculpas. «Foi um texto simples, com umas oito ou dez linhas, nada de muito profundo. Apenas dizia que queria que estivéssemos juntos para conversar, nada mais do que isso», findou.

Continue a ler

Relacionados

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível. Veja o antes e depois

Liliana e Fábio eternizam relação com tatuagem conjunta: e há uma mensagem subliminar que não passou despercebida

Ex e atual de Liliana em guerra. Zé Andrade responde a Fábio Pereira e está instalado o caos

Fora do Secret Story 9, Fábio faz anúncio: “A vida continua…”

O gesto romântico de Fábio que surpreende Liliana e os seguidores ao revelar um dote desconhecido

Mais Vistos

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Hoje às 10:37
1

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Hoje às 11:13
2

Filipe Delgado fala sobre a relação com a ex-mulher e mãe do seu filho: «Já tinha tendência para... mas foi medo»

Hoje às 10:55
3
00:27

Mais um meme! Filipe Delgado faz pedido inusitado ao marido: «Joãozinho, se eu não for com os porcos...»

1ª Companhia
Hoje às 12:42
4

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Hoje às 12:46
5

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 14:15
6

Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Hoje às 12:06
7
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

1ª Companhia
Hoje às 13:30
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Hoje às 12:46

Andrea Soares recorda cancro que enfrentou: «Fui operada. Cuspia sangue...»

Hoje às 11:40

Filipe Delgado fala sobre a relação com a ex-mulher e mãe do seu filho: «Já tinha tendência para... mas foi medo»

Hoje às 10:55
01:23

Motivação sem fim. Filipe Delgado puxa pela colega e a recruta "não se deixa ficar"

1ª Companhia
Hoje às 11:30
04:18

"Festinha rija" na base! Os recrutas agradecem pelo momento que tanto esperaram

1ª Companhia
Hoje às 01:42
03:51

Atrito na base. Andrea e Noélia zangam-se e o motivo é insólito

1ª Companhia
Ontem às 21:42