Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Liliana Oliveira revelou recentemente que estava muito desiludida com o seu grupo de amigas, uma vez que sente que estás a «abandonaram» durante a sua estadia no Secret Story 9. Agora, uma delas reagiu às declarações da finalista do reality show da TVI, e não foi meiga.

«Desculpem, mas depois desta não consigo ficar mais calada. E a parte em que as amigas a apoiaram mesmo antes dela entrar e o que soube fazer foi ignorar mal saiu da casa?», começou por escrever Rita Soares, uma ex-amiga de Liana, como é carinhosamente tratada.

«Estive deste lado desde o primeiro segundo e isso é o que me deixa de consciência tranquila em relação a esta pessoa. Triste...», completou.

Pode ver tudo aqui:



Liliana descobre “traição” fora do Secret Story 9

Sem noivo e sem as melhores amigas. Foi assim que Liliana se sentiu quando no passado dia 31 de janeiro deixou a Casa dos Segredos para voltar à vida real, e foi apanhada de surpresa com a nova realidade.

A jovem de Lousada foi a terceira classificada do Secret Story 9 e também uma das mais polémicas concorrentes da edição. Foi pedida em casamento em plena estreia do reality show, mas apaixonou-se por outro concorrente (Fábio) e acabou o noivado em direto, sem nunca poder ter uma conversa com o ex-noivo, Zé.

Agora, fora da bolha da casa mais vigiada do País, Liliana deparou-se com um cenário que a deixou desiludida. «Foi uma das coisas que mais me custou. Em vídeos que recebemos na ‘casa’, reparei que algumas amigas não fizeram questão de aparecer e isso custou-me muito. A Cecília e a Marta sim, são as minhas verdadeiras amigas, as outras abandonaram-me, disseram mesmo à Cecília e à Marta que não queriam estar envolvidas nisto e não me apoiavam», contou, em declarações à TV Guia.

E prosseguiu, mostrando-se magoada com a situação:«Tínhamos uma amizade que eu julgava forte e abandonaram-me.Foi um choque para mim quando cheguei e não as vi [no estúdio]». Liliana foi mais longe e reforçou que só tem duas amigas de verdade, Marta e Cecília, que estiveram sempre presentes nas galas.

«Percebi o que realmente me importa em relação à amizade, a Marta e a Cecília em momento algum me deixaram. Afinal, as outras não eram tão minhas amigas como eu pensava, tenho que me agarrar a quem me apoiou. Se um dia tiver muito sucesso, não me vou esquecer» referiu.