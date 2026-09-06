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Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições" - TVI

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

  • Maria Figueiredo
  • Ontem às 23:03

Há concorrentes que passam por um reality show e rapidamente são esquecidos. Luís Gonçalves está longe de ser um deles. Venceu o Big Brother 2025, e regressa agora à casa mais vigiada do País para enfrentar um novo desafio e reencontrar algumas das figuras que fizeram parte do seu percurso televisivo.

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Aos 41 anos, Luís Gonçalves tornou-se um dos nomes mais marcantes da edição de 2025 do Big Brother. Conhecido pela personalidade frontal, pelo espírito competitivo e por não ter medo de dizer aquilo que pensa, o concorrente dividiu opiniões ao longo da sua passagem pelo programa, mas acabou por conquistar o público e levantar o troféu.

Na grande final, Luís levou a melhor sobre Diogo Bordin e foi consagrado vencedor com 57% dos votos, arrecadando também o prémio de 100 mil euros.

Recorde os vencedores do Big Brother

 

Antes de se tornar conhecido do grande público, Luís Gonçalves construiu um percurso ligado às forças de segurança e ao meio militar.

 

Dentro da casa, essa personalidade ficou rapidamente evidente. Luís não era propriamente um concorrente de ficar em silêncio quando discordava de alguém e protagonizou vários confrontos durante a competição.

 

Foi precisamente essa postura que fez com que fosse, simultaneamente, adorado por muitos e contestado por tantos outros.

 

A polémica também fez parte do jogo

 

Luís nunca foi um concorrente consensual. Ao longo do programa, envolveu-se em discussões e momentos de tensão com vários colegas, assumindo frequentemente uma posição de confronto quando sentia que existia alguma injustiça ou quando discordava das atitudes dos restantes concorrentes.

 

Recorde este momento explosivo de Luís Gonçalves

A sua forma direta de comunicar valeu-lhe críticas, mas também uma enorme base de apoio cá fora. No final, os espectadores acabaram por dar-lhe razão e a vitória confirmou-o como um dos grandes protagonistas daquela edição.

 

À saída da casa, o cenário não podia ter sido mais revelador da divisão que provocava: enquanto alguns colegas não esconderam a distância, Luís foi recebido em verdadeira apoteose pelos fãs que o apoiaram durante o programa.

 

Um vencedor que não ficou indiferente

 

Depois da vitória, Luís continuou ligado ao universo dos reality shows e manteve uma forte presença junto dos seus apoiantes. O ex-militar chegou também a denunciar situações relacionadas com alegados grupos de fãs e aproveitamento da imagem dos concorrentes, mostrando que continuava atento ao fenómeno que descobriu depois de entrar no programa.

 

No plano profissional, aproveitou ainda a exposição alcançada no programa para apostar na sua atividade enquanto personal trainer.

 

Agora, porém, está de volta ao lugar onde tudo aconteceu.

 

De volta e sem medo dos reencontros

 

O regresso ao Big Brother All Stars promete colocar Luís novamente perante alguns rostos conhecidos e, sobretudo, perante concorrentes com personalidades tão fortes quanto a sua.

 

E se alguém esperava encontrar um Luís mais tranquilo, o próprio já deixou uma pista sobre aquilo que pode acontecer. Questionado sobre o reencontro com antigos colegas, o vencedor mostrou-se preparado para o confronto: “Por mim, encontro toda a gente. Se viessem para cima de mim, claro que também iam levar comigo.”

 

A frase diz praticamente tudo.

 

Luís regressa com experiência, com um título de vencedor no currículo e, sobretudo, com a noção de como funciona o jogo e de como é observado cá fora. Desta vez, já não é o anónimo que entrou na casa em 2025: é um vencedor que conhece as regras, conhece a pressão e sabe perfeitamente o impacto que as suas palavras podem ter.

 

Todas as "munições" preparadas?

 

Se a primeira passagem pela casa ficou marcada pela frontalidade, este novo desafio poderá trazer ainda mais intensidade.

 

Luís Gonçalves sabe que vai encontrar concorrentes com contas antigas para acertar, novas alianças para formar e, inevitavelmente, opiniões já construídas sobre si. Afinal, regressa a um jogo onde deixou amigos, mas também algumas relações menos pacíficas.

 

E há uma diferença fundamental: desta vez, todos sabem quem é Luís Gonçalves.

 

O militar que entrou em 2025, conquistou o público e saiu vencedor está de volta. Mais experiente, mais conhecido e, aparentemente, sem intenção de baixar as armas.

 

Se da primeira vez chegou, viu e venceu, resta agora saber se Luís Gonçalves conseguirá repetir a proeza no Big Brother All Stars. Uma coisa parece garantida: munições não lhe vão faltar.

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