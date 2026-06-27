Um feito ao alcance de poucos: Estes são os únicos bicampeões dos reality shows em Portugal. Conheça o percurso de cada um

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É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

A vitória de Pedro Jorge no Secret Story – Desafio Final permitiu-lhe alcançar um feito reservado a muito poucos. O ex-concorrente passou a integrar um grupo exclusivo composto por apenas três nomes que conseguiram conquistar o título em dois reality shows da TVI.

Pedro Jorge estreou-se no universo dos reality shows ao vencer o Secret Story 9, conquistando o público com o seu percurso dentro da casa. Seis meses mais tarde regressou para participar no Secret Story – Desafio Final e voltou a conquistar o primeiro lugar, tornando-se oficialmente bicampeão dos reality shows em Portugal.

Também Inês Morais conseguiu escrever o seu nome na história dos formatos da TVI. A jovem venceu o Big Brother 2024 e, pouco tempo depois, voltou a entrar na casa mais vigiada do país para disputar o Secret Story – Desafio Final, competição que também terminou como vencedora. Um feito raro que confirmou a sua forte ligação ao público.

Antes de Pedro Jorge e Inês Morais, Luís Nascimento já fazia parte deste restrito lote de concorrentes. Venceu o Secret Story 4, em 2013, e voltou a subir ao lugar mais alto do pódio em A Quinta: O Desafio, tornando-se o primeiro concorrente português a conquistar dois reality shows.