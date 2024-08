As reações dos comentadores ao regresso de Diogo Marcelino à casa do Dilema

Durante a gala do último domingo (4 de agosto), Diogo Marcelino mostrou-se visivelmente perturbado após ouvir gritos da sua mãe no estúdio, que pediu que o concorrente abandonasse o programa. Diogo cedeu e, após uma breve saída onde foi até ao estúdio, ponderou a sua decisão e decidiu voltar à competição.

Luísa Castel-Branco demonstrou a sua perplexidade com a situação, questionando como é que pode ser possível um concorrente sair da casa, conversar com os comentadores em estúdio e, de seguida, retornar ao jogo.

Cristina Ferreira esclareceu que o formato do «Dilema» permite tais situações, explicando que a mesa em estúdio é projetada para permitir confrontos e retornos, o que possibilitou a entrada e saída de Diogo Marcelino: «Foi a primeira vez que aconteceu, mas se (…) o Goucha quiser trazer alguém de dentro da casa para conversar cá fora com as pessoas e depois voltar a entrar, isto pode acontecer. A única coisa que não pode acontecer é depois de uma expulsão, ou seja, quem é expulso não volta a entrar. Mas de resto, este formato permite que haja este tipo de confrontos e que haja um regresso».

Hoje, no «Dois às 10», os comentadores expressaram o seu descontentamento com o comportamento de Diogo Marcelino.

Gonçalo Quinaz foi um dos críticos mais incisivos, encarando a situação como uma «palhaçada tremenda» e acusando Marcelino de manipular a produção e o jogo: «Tudo aquilo que o Diogo estava a ser adjetivado, o Diogo já adjetivou também o David dentro da casa com estes mesmos adjetivos. Portanto, se o Diogo tem o direito de adjetivar alguém com esses adjetivos, também é legítimo da nossa parte enquanto comentadores podermos adjetivar o Diogo com aquilo que é a nossa opinião e com aquilo que tem passado para o exterior (…) Aquilo que ele fez ontem para mim não é nem mais nem menos que manipular toda uma produção e tudo aquilo que é um jogo (…) O Diogo de personalidade? Zero».

Cinha Jardim também se pronunciou relativamente ao facto de a mãe de Diogo ter alegado que a comentadora teria falado mal do filho: «Não me parece que eu tenha dito mal, disse a verdade. Se ela não gostou, eu lamento imenso (…) Isto foi uma encenação muito feia (…) Ele não teve nem hesitação (…) Ele é um menino mandado pela mãe (…) Percebe-se perfeitamente que é um menino mimado».

Gonçalo Quinaz também deixou um alerta após críticas: «Ninguém me vai manipular conforme têm tentado fazer com alguns comentadores porque eu limito-me exatamente a comentar e a dizer aquilo que eu vejo».

Por sua vez, Luísa Castel-Branco concluiu que, se Diogo Marcelino fosse nomeado, votaria para o concorrente sair.