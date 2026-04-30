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Luíza Abreu e João Moura Caetano estão quase a ser pais: e esta é a primeira foto da barriguinha de grávida - TVI

Luíza Abreu e João Moura Caetano estão quase a ser pais: e esta é a primeira foto da barriguinha de grávida

  • Big Brother
  • Há 1h e 40min

Luíza Abreu já entrou na reta final da gravidez e mostrou uma foto nunca antes vista da sua barriguinha. João Moura Caetano não ficou indiferente.

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Luíza Abreu e João Moura Caetano estão prestes a ser pais de uma menina. Agora, a ex-concorrente do Big Brother Verão, que está no último trimestre da gravidez, partilhou uma foto única da sua barriga de grávida.

No Instagram, Luíza Abreu publicou uma fotografia em que mostra a barriguinha cheia de brilhantes. Na legenda da partilha, a artista escreveu apenas «Maria Guiomar», o nome que o casal escolheu para a primeira filha em comum.

Os fãs ficaram rendidos à partilha de Luíza Abreu. «Que saudades ❤️ um beijinho muito grande. Estás linda ❤️», «Que a felicidade se cole a vocês e que nunca vos largue. 😘», «Linda mais linda amor .Com a mair bênção que deus nos dá. Um bebé. 😍», «Que linda estás tão linda 💓💓 muitas felicidades beijinhos 🤩», «As maiores felicidades do mundo, uma hora muito feliz, que Deus dê muita saúde e perfeição a esse bebezinho 🙏», «Muitas felicidades, tu mereces esse anjinho na tua vida🩷», são alguns dos comentários que se podem ler.

João Moura Caetano também reagiu à partilha com vários emojis de corações. 

Pode ver aqui a partilha:

João Moura Caetano e Luíza Abreu descobriram o sexo do bebé em direto

João Moura Caetano e Luíza Abreu, ex-concorrente do Big Brother Verãopreparam-se para viver uma das fases mais felizes das suas vidas e já conhecem o sexo do bebé que têm a caminho.

A revelação foi comentada no programa V+ Fama, transmitido no canal V+. Segundo foi avançado, o casal vai ser pai de uma menina. A novidade já tinha sido adiantada anteriormente no programa Noite das Estrelas, depois de algumas pistas terem sido deixadas em Dois às 10.

Durante a emissão, Adriano Silva Martins revelou ainda o nome escolhido: Maria Guiomar. Um nome carregado de significado familiar. Guiomar é o nome da mãe e da avó de João Moura Caetano, enquanto Maria é o primeiro nome da mãe de Luíza Abreu, numa clara homenagem às raízes de ambos.

Recorde-se que o nascimento da bebé está previsto para o mês de junho. Até lá, os fãs continuam atentos a cada partilha do casal, que tem vivido esta fase com discrição, mas também com evidente felicidade.

Veja o momento aqui:

 

João Moura Caetano já é pai de António, nascido de uma anterior relação.

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