«Eu disse que ela estava grávida»: João Moura Caetano e Luíza Abreu revelam como descobriram a gravidez

João Moura Caetano e Luíza Abreu estão à espera do primeiro filho em comum. A notícia da gravidez surpreendeu todos e, esta quinta-feira, 29 de janeiro, o casal esteve no Dois às 10 a revelar como descobriram.

O cavaleiro começou por dizer que foi o primeiro a desconfiar do estado de graça da companheira, e tudo por causa de um pequeno detalhe. «Eu notei ali que ela estava mais rechochudinha, ela é sempre tão magrinha e estava mais rechonchudinha. Palpitou-me. Comecei a dizer que ela estava grávida, disse umas duas ou três vezes», disse, entre risos

Luíza Abreu, por sua vez, achava que tinha apenas ganhado algum peso e desvalorizou: «Eu achava que não, não sentia nada. Não tinha enjoos... reparei que engordei um bocadinho, mas achei que iria começar a engordar. Mas depois de tanto falarmos, achei que seria melhor irmos à farmácia fazer um teste de gravidez.»

Feito o teste de gravidez, confirmou-se: a ex-concorrente do Big Brother Verão está grávida. «Fizemos o teste em conjunto. Quando aparecem os dois risquinhos, a alma sai do corpo, vai ao céu e volta (risos). É uma imensa felicidade, é a primeira vez que estou grávida, é uma grande alegria», referiu

«É uma bênção, claro, a maior bênção que podemos ter. Mas, claro, é uma responsabilidade grande também. É um misto de emoções», acrescentou João.

Luíza Abreu confessou ainda que não quer anunciar de quanto tempo está. «É um direito meu que me assiste de dar a notícia quando achar que tenho de dar», explicou. No entanto, contou que já teve alguns desejos de grávida: «Chorona, eu já era. Agora fica um misto de choros e risos. Mas o que senti mesmo foram os enjoos depois, e também um desejo tremendo de comer maracujás.»

Joao reagiu de imediato, entre risos: «Eu acho que ela está a ser uma grávida acessível, tranquila. Maracujás encontra-se com facilidade.»