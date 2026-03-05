Ao Minuto

Há 24 min
Suspeita de segredo? Ricardo João não tem dúvidas: «Os olhos dele parecem lentes»
01:42

Há 27 min
Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Há 31 min
Não sabe o que fazer para o jantar? Cristina Ferreira mostra-lhe como fazer um brilharete num minuto

Há 34 min
Liliana ataca os colegas? «Uma semana de plantas e pessoas apagadas»
04:30

Há 50 min
Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

Há 1h e 17min
Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação

Há 1h e 21min
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Há 1h e 25min
De amigos a inimigos? Ricardo João arrasa Ana: «Se fosses mulher...»
02:28

Há 1h e 29min
Vânia Sá vive momento de aflição com a filha Leonor
01:28

Há 1h e 31min
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Há 1h e 33min
Sara dá um alerta de peso aos colegas e Liliana aproveita o momento para repreender alguns concorrentes
04:18

Há 1h e 40min
Olhos nos olhos: Jéssica arrasa Liliana e a concorrente fica incrédula
02:26

Há 1h e 41min
Eva e Ricardo João discordam: «Ele que se enterre»
05:04

Há 1h e 44min
Como nunca a viu: Luzia impõe-se contra Hugo «Coitadinha»
04:44

Há 2h e 5min
Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Há 2h e 7min
«Tem medo de opinar»: Luzia fala abertamente sobre Hélder
04:24

Há 2h e 14min
Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Há 2h e 32min
Catarina e Norberto mais próximos do que nunca: «Vais dormir comigo hoje?»
02:22

  • Secret Story
  • Há 1h e 31min

A comentadora do Secret Story está de luto e usou as redes sociais para prestar uma sentida homenagem.

Diana Lopes está de luto. Morreu a avó da ex-concorrente do Big Brother 2022 e, nesta quarta-feira, 4 de março, a também comentadora do Secret Story 10 prestou-lhe uma sentida homenagem.

Nos stories do Instagram, Diana Lopes publicou uma fotografia em que surge de mãos dadas com a avó.  «Avó. Hoje, o céu ganha uma estrela que eu sei e sinto que vai continuar a iluminar o meu caminho todos os dias. O teu colo será sempre e para sempre a minha melhor lembrança. A tua força será, para sempre, a minha inspiração», começou por escrever.

A comentadora de vários reality shows da TVI recordou também uma frase que ouviu da avó. «Nunca desistas dos teus sonhos, Diana Filipa». E rematou: «Hoje foi por e para ti.»

Pode ver aqui a partilha em questão:

