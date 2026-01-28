Ao Minuto

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI - TVI

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

O comentador revelou que o pai morreu, aos 80 anos. As cerimónias fúnebres estão marcadas para sexta-feira, 30 de janeiro.

Pedro Crispim está de luto. O pai do comentador de vários reality shows da TVI morreu, aos 80 anos. 

A notícia foi avançada pela Selfie, que revela ainda que as cerimónias fúnebres estão marcadas para sexta-feira, dia 30 de janeiro. A mesma publicação revela ainda que o corpo do pai de Pedro Crispim será cremado nesse mesmo dia.

Em 2024, Pedro Crispim já tinha revelado que o pai sofria de vários problemas de saúde. «Não pode ter só um problema, tem que ter vários. Problemas cardíacos, diabetes e recentemente... Nunca falei disto publicamente, mas vou dizê-lo: os médicos começaram a suspeitar de um início de leucemia», revelou, no podcast Pod.Talk.

Veja ainda um momento em que Pedro Crispim foi surpreendido pelo pai em direto:

