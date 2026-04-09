Um verdadeiro fenómeno! O momento viral de Luzia já passa na rádio e este é o vídeo que comprova

Ao Minuto

Há 21 min
Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos
02:34

Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos

Há 27 min
Apesar de ter acordado ao lado de Eva, a noite não foi perfeita para Tiago. Saiba o motivo
02:10

Apesar de ter acordado ao lado de Eva, a noite não foi perfeita para Tiago. Saiba o motivo

Há 29 min
Inédito: Eva passa a noite na cama de Tiago
04:22

Inédito: Eva passa a noite na cama de Tiago

Há 34 min
Hilariante! Concorrentes tentam pregar partida a Ana mas a concorrente está um passo à frente
03:34

Hilariante! Concorrentes tentam pregar partida a Ana mas a concorrente está um passo à frente

Há 38 min
«Estou farto»: Ricardo João mostra-se no limite com Ana
03:47

«Estou farto»: Ricardo João mostra-se no limite com Ana

Há 1h e 1min
Ariana perde a calma e confronta Diogo “sem papas na língua”
02:31

Ariana perde a calma e confronta Diogo “sem papas na língua”

Há 1h e 9min
Tiago apaixonado pela Eva? O mexerico que o deixou sem resposta fácil
01:44

Tiago apaixonado pela Eva? O mexerico que o deixou sem resposta fácil

Há 1h e 20min
Está apaixonado?»: Voz coloca pergunta mais aguardada a Tiago
03:03

Está apaixonado?»: Voz coloca pergunta mais aguardada a Tiago

Há 1h e 27min
«Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu»: Jéssica conta emocionante história da sua vida
04:18

«Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu»: Jéssica conta emocionante história da sua vida

Há 1h e 32min
O segredo de Jéssica foi revelado. E estas foram as reações dos concorrentes
04:50

O segredo de Jéssica foi revelado. E estas foram as reações dos concorrentes

Há 1h e 43min
Sara acusa Jéssica de “acusar pressão” e admite: «Estou a ficar sem paciência»
04:37

Sara acusa Jéssica de “acusar pressão” e admite: «Estou a ficar sem paciência»

Há 1h e 51min
Ataque de ciúmes? Eva e Diogo conversam sobre segredos e Ariana isola-se no quarto
05:36

Ataque de ciúmes? Eva e Diogo conversam sobre segredos e Ariana isola-se no quarto

Há 2h e 4min
Ricardo João fica em choque com confissão de Ana: «Nós não podemos dizer “desta água não beberei”»
04:26

Ricardo João fica em choque com confissão de Ana: «Nós não podemos dizer “desta água não beberei”»

Há 2h e 11min
Norberto assiste a imagens onde ex-colegas falam da sua beleza. Veja como reagiu
01:43

Norberto assiste a imagens onde ex-colegas falam da sua beleza. Veja como reagiu

Há 2h e 18min
Ariana admite que não confia em Eva. A reação da concorrente deu que falar
02:31

Ariana admite que não confia em Eva. A reação da concorrente deu que falar

Há 2h e 23min
Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»

Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»

Há 2h e 25min
O que são afinal Diogo e Ariana? Nem eles sabem e a discussão prova isso
02:58

O que são afinal Diogo e Ariana? Nem eles sabem e a discussão prova isso

Há 2h e 27min
«Eu nunca disse que ia ter uma relação com a Ariana»: Diogo faz confissão polémica a Liliana
08:01

«Eu nunca disse que ia ter uma relação com a Ariana»: Diogo faz confissão polémica a Liliana

Acompanhe ao minuto
Um verdadeiro fenómeno! O momento viral de Luzia já passa na rádio e este é o vídeo que comprova - TVI

Um verdadeiro fenómeno! O momento viral de Luzia já passa na rádio e este é o vídeo que comprova

  • Secret Story
  • Há 3h e 44min

Luzia tornou-se viral depois de interpretar na perfeição a canção La Bomba. O momento até já passa na rádio. Veja tudo.

Relacionados

Luzia tornou-se um verdadeiro fenómeno desde a estreia do Secret Story 10, quando, em estúdio, mostrou o talento peculiar que tem de imitar na perfeição o grito da canção La Bomba. Agora, o momento ganhou novas repercussões e até já passa na rádio.

A novidade foi dada pela própria, através de um story partilhado no Instagram. A ex-concorrente do reality show da TVI, que foi expulsa no passado domingo, filmou-se no carro a ouvir uma publicidade que tem como música de fundo o seu grito.

Pode ver tudo aqui:

Continue a ler

Relacionados

Sem lágrimas e quase sem expressão: Ana tem reação inesperada à expulsão de Luzia

Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Inédito. Luzia fica boquiaberta ao saber o segredo de Norberto: «Não, não foi...»

Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Mais Vistos

Apaixonado? Tiago expõe o que sente por Eva à frente de todos e a casa fica em êxtase. Veja todas as reações

Há 3h e 20min
1
04:12

Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque

Secret Story
Hoje às 01:17
2

Conheceram-se no BB, mas ele tinha namorada. Cá fora apaixonaram-se. E agora será que voltavam aos realities?

Big Brother
Hoje às 11:32
3

Tiago sobe um lugar e fica pertinho de Eva: O novo ranking de Popularidade do Secret Story

Hoje às 12:11
4
01:57

Eva quer ver Diogo e Ariana fora da casa: «Acabava-se a vossa 'ceninha'»

Secret Story
Hoje às 12:53
5
02:03

Existe possibilidade de estar a apaixonar-se por Eva? Tiago responde à pergunta que não quer calar

Secret Story
Hoje às 16:03
6
04:12

Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque

Secret Story
Hoje às 01:17
7
09:29

Mexerico sobre Jéssica deixa a casa em choque: «Provavelmente sai esta semana, a não ser o segredo…»

Secret Story
Há 3h e 53min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

O que é feito de Daniela Ventura? Mostramos-lhe como tem sido a vida de uma das concorrentes mais polémicas de sempre

Big Brother
Há 2h e 41min
09:29

Mexerico sobre Jéssica deixa a casa em choque: «Provavelmente sai esta semana, a não ser o segredo…»

Secret Story
Há 3h e 53min
01:57

Eva quer ver Diogo e Ariana fora da casa: «Acabava-se a vossa 'ceninha'»

Secret Story
Hoje às 12:53
04:26

Liliana questiona Eva sobre primeira noite ao lado de Tiago: «Dormi aconchegada»

Secret Story
Hoje às 10:29

Flávio Furtado incentiva romance entre Eva e Tiago: «Serei o único que…»

Big Brother
Hoje às 12:14

Marisa Pires volta a "cair em cima" de Eva e Diogo: «Beijar outras pessoas»

Big Brother
Hoje às 10:35
05:14

Declarações polémicas de Hugo chocam a casa e deixam concorrentes em lágrimas

Secret Story
Hoje às 01:12