Um verdadeiro fenómeno! O momento viral de Luzia já passa na rádio e este é o vídeo que comprova

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Inédito. Luzia fica boquiaberta ao saber o segredo de Norberto: «Não, não foi...»

Sem lágrimas e quase sem expressão: Ana tem reação inesperada à expulsão de Luzia

Luzia tornou-se um verdadeiro fenómeno desde a estreia do Secret Story 10, quando, em estúdio, mostrou o talento peculiar que tem de imitar na perfeição o grito da canção La Bomba. Agora, o momento ganhou novas repercussões e até já passa na rádio.

A novidade foi dada pela própria, através de um story partilhado no Instagram. A ex-concorrente do reality show da TVI, que foi expulsa no passado domingo, filmou-se no carro a ouvir uma publicidade que tem como música de fundo o seu grito.