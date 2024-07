Mafalda Castro partilha momento ternurento com o filho… ao som de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos!

Fora do Dilema, Catarina Miranda deixa promessa e anuncia «novidades fresquinhas»… Veja tudo aqui!

Mafalda Castro e Rui Simões estão a viver a fase mais feliz das suas vidas. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho no dia 20 de junho e partilharam a novidade nas redes sociais.

A apresentadora da TVI tem se mostrado radiante com o nascimento do pequeno Manel e partilha com os fãs algumas fotografias ternurentas.

Na manhã desta terça-feira, 16 de julho, Mafalda Castro mostrou-se a embalar o pequeno Manel ao som do programa ‘Dois às 10’.

«A adormecê-lo ao som das vozes calmas do Cláudio e da Cristina», brincou Mafalda.

Veja o vídeo: