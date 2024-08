Mafalda Castro mostra-se na praia após o parto! Veja as fotos da apresentadora

Mafalda Castro partilha momento ternurento com o filho… ao som de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos!

Mafalda Castro e Rui Simões estão a viver a fase mais feliz das suas vidas. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho no dia 20 de junho e partilharam a novidade nas redes sociais.

A apresentadora da TVI tem se mostrado radiante com o nascimento do pequeno Manel e partilha com os fãs algumas fotografias ternurentas.

Esta quinta-feira, Mafalda Castro partilhou a primeira fotografia em fato de banho após o nascimento do filho.

«Praia no pós-parto = fato de banho», escreveu a apresentadora.

Mafalda Castro conta que adorou estar grávida, gostou do parto, mas o pós parto foi muito duro!

No «Dois às 10», Mafalda Castro recordou o momento em que lhe meteram o filho Manel no peito, pela primeira vez. Mafalda abriu o coração e falou da gravidez, parto e pós parto que revelou ter sido muito duro, físico e emocionalmente. A apresentadora falou do seu regresso à televisão e de projetos para o futuro.

Após ser mãe, Mafalda Castro fala sobre nova fase e confessa: «Não tenho saudades de estar grávida…»

A apresentadora da TVI partilhou nas redes sociais um desabafo sobre esta nova fase da sua vida, depois do nascimento do pequeno Manel.

«Aquilo que me apetece mais voltar da vida normal é o podcast e acho que é o que vou voltar mais rápido porque é uma coisa que se grava aqui em casa, então é mais fácil», revelou Mafalda.

«Não tenho saudades de estar grávida (…) já estou com as minhas roupas normais, já consigo virar-me, dormir de barriga para baixo e estou contente. É mais fixe tê-lo cá fora, do que na barriga», confessou.

«Outra coisa que me têm perguntado é se estou a fazer dieta. Não estou a fazer nada neste momento. É incrível a forma como o nosso corpo recupera. Eu olho para mim e penso: como é que eu tive um bebé há menos de um mês?», rematou Mafalda Castro.

