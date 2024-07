Mafalda Castro derrete seguidores com nova fotografia do filho: «Melhor coisa do mundo…»

Margarida Castro vive momento romântico com Panelo e partilha tudo: «Meu amor...»

Mafalda Castro e Rui Simões estão a viver a fase mais feliz das suas vidas. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho no dia 20 de junho e partilharam a novidade nas redes sociais.

A apresentadora da TVI tem se mostrado radiante com o nascimento do pequeno Manel e partilha com os fãs algumas fotografias ternurentas.

Esta sexta-feira, 12 de julho, Mafalda Castro partilhou mais um registo com o filho ao colo e derreteu os seguidores.

«Melhor coisa do mundo», escreveu Mafalda Castro.

Veja a fotografia: