Cara conhecida arrasa no look. Este vestido segue a tendência mais in do momento

Não vai chegar lá, mas esta é a alcunha inacreditável e amorosa que Mafalda Castro chama a Rui Simões!

Mafalda Castro com uma companhia muito especial! E derrete corações! Veja aqui as imagens que estão a deixar todos emocionados!

Mafalda Castro mostra a sua cozinha pela primeira vez e as funcionalidades da torneira deixaram todos de queixo caído

Mafalda Castro voltou a dar cartas no mundo da moda ao surgir com um vestido verde às bolinhas brancas que não passou despercebido. A peça, assinada por Gonçalo Peixoto, junta elegância e irreverência numa combinação que está totalmente alinhada com uma das maiores tendências da estação: o regresso triunfante do padrão polka dot. As bolinhas, um clássico intemporal, voltam agora reinventadas em cortes modernos e sofisticados.

Conhecida pelo seu estilo cuidado e pelas escolhas certeiras, Mafalda voltou a mostrar porque é uma referência no universo fashion nacional. O tom verde vibrante trouxe frescura ao look, enquanto o corte feminino e estruturado destacou a silhueta de forma elegante, criando um visual equilibrado entre o romântico e o contemporâneo.

A escolha não podia estar mais dentro das tendências atuais. Depois de conquistar passerelles e coleções internacionais, o padrão às bolinhas confirma-se como um dos favoritos para 2026, e a criação de Gonçalo Peixoto reforça essa aposta com um toque sofisticado e muito português. Mais uma vez, Mafalda Castro prova que sabe antecipar as tendências e transformar qualquer look num verdadeiro statement de estilo.

Veja o vestido.