Mafalda Diamond sai em defesa do pai, David Diamond: «Ele não faz as coisas por mal (…) eu queria protegê-lo»

Mafalda Diamond, foi a concorrente do Dilema que ficou classificada em quarto lugar. Na tarde desta terça-feira, 10 de setembro, a finalista esteve à conversa com Manuel Luís Goucha onde fez um balanço do seu percurso.

Recorde-se que a nortenha entrou para este programa com David Diamond, o seu pai, vencedor do Dilema que levou para casa o prémio final de 48, 885 euros.

Mafalda Diamond começou por fazer uma balanço: «O meu pai ganhou valeu mais que a pena (…) deu para me entenderem de outra forma».

A ex-concorrente comparou a sua prestação no Big Brother e no Dilema e garantiu que aprendeu a gerir melhor as suas emoções: «Eu sou a mesma. As circunstâncias eram diferentes (…) eu mudei duas coisas essencialmente: a maneira como eu me expresso, porque antes era ainda mais impulsiva, aprendi gerir melhor (…) mas o raciocínio é o mesmo».

Manuel Luís Goucha comparou a postura de Mafalda Diamond com David Diamond. A nortenha garantiu que o pai ‘não faz as coisas por mal’ e que queria proteger o pai na casa.

«Ele não faz as coisas por mal. Houve circunstâncias em que ele ou confundiu palavras ou interpretou mal situações e eu queria protegê-lo», começou por dizer.

«Em casa eu chateio-me mesmo, nós discutimos a sério. São verdadeiros debates com trocas de opiniões (…) era o que eu gostava que o que acontecesse em casa acontecesse ali», garantiu.