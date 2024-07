Mafalda Diamond desaba em lágrimas e mostra-se revoltada com Catarina Miranda: «Não tenho paciência»

Mafalda Diamond regressou aos ecrãs da TVI após o Big Brother 2022

Nesta quinta-feira, dia 11 de julho, durante o Diário do Dilema, assistimos a imagens da concorrente do Dilema a «quebrar» tendo ficado em lágrimas ao desabafar com a colega Marie, que também participou no Big Brother Famosos.

Mafalda Diamond acabou por criticar Catarina Miranda: «Ela acha que um direto é para ela, um dilema é para ela. O dilema mais complicado do Dilema vai ser para ela».

A concorrente garantiu ainda: «Irrita-me ouvir o meu pai às vezes a… não é a pô-la num pedestal mas, algum tipo de conversas. Porque eu não a acho mais que eu, nem eu sou mais que ela».

«Discordo totalmente com o tipo de jogo que tens de criar situações para o jogo acontecer (…) eu acho esse jogo foleiro. Neste sentido de tentar criar alguma situação para me afetar, não consegue. Mas eu aqui estou a falar da forma dela ser, isto é a persona dela aqui dentro. Há coisas que gosto mas há outras que não, não tenho muita paciência», disse.