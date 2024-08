Gritos e acusações! O caos instala-se entre Mafalda Diamond, Marie e Beatriz Prates. E o tema são… os ciúmes

Goucha rendido à história de Rosa Bela: «Mostrou a este País o que é lutar contra o preconceito em nome do amor»

Na gala do Dilema deste domingo, 11 de agosto, os ciúmes de Mafalda Diamond relativamente a Diogo Marcelino voltaram a ser tema de conversa. Os concorrentes foram desafiados a dar a sua opinião sobre o assunto e dizer se Mafalda Diamond tem ou não ciúmes da relação do amigo especial com Beatriz Prates. Veja aqui:

Após a gala, o infiltrado Renato Duarte regressou à casa para fazer um balanço dos últimos acontecimentos do jogo. Mafalda Diamond garantiu que não tem ‘ciúmes’ relativamente à proximidade de Beatriz Prates e Diogo Marcelino.

Marie decidiu intervir e insistiu: «Eu sinto que tu sentes ciúmes»

Mafalda Diamond reagiu: «Tu não me conheces!»

A conversa entre as concorrentes começou a subir de tom e o caos instalou-se na casa do Dilema!

Enquanto Beatriz Prates se justificava perante Mafalda Diamond, David Diamond interveio: «Parece o quinto ano…»

«Porque é que te estás a meter?», questionou Beatriz.

David Diamond acusou as duas concorrentes de estarem a fazer um ‘ataque cerrado’ à filha. Veja aqui:

Diogo Marcelino decidiu meter-se na conversa também e garantiu, em tom de brincadeira: «A Mafalda lá fora nunca teve ciúmes meus…»