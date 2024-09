Mafalda Diamond lança «farpa» a Daniela Santos? Finalista atira: «O que as pessoas dizem corresponde àquilo que eu pensava…»

Mafalda Diamond sai em defesa do pai, David Diamond: «Ele não faz as coisas por mal (…) eu queria protegê-lo»

Mafalda Diamond, foi a concorrente do Dilema que ficou classificada em quarto lugar. Na tarde desta terça-feira, 10 de setembro, a finalista esteve à conversa com Manuel Luís Goucha onde fez um balanço do seu percurso.

Recorde-se que a nortenha entrou para este programa com David Diamond, o seu pai, vencedor do Dilema que levou para casa o prémio final de 48, 885 euros.

A dada altura da conversa, Mafalda Diamond acabou por recordar momentos em que foi alvo de algumas acusações por parte de alguns colegas: «A minha essência é a mesma do outro programa (…) e com as situações que se foram passando ali, das coisas que me acusaram que eu era ‘egocêntrica’, ‘mimada’, ‘fútil’, que eu era ‘ciumenta’, então quando me vieram com os ciúmes eu estava possessa, porque no outro programa saí como uma ciumenta e que me tinha metido no meio de uma relação e eu não estou para aturar isso (…) estou muito bem resolvida comigo própria, sei muito bem o que valho ou não, onde me devo meter ou não. Eu não precisava desses joguinhos e guerras (…) quando me vêm com a ‘ciumenta’ eu pensei: ‘isto vai voltar outra vez’», disse.

Sobre uma situação com Daniela Santos que envolvia Diogo Marcelino, Mafalda explicou: «Houve uma ou outra situação já mais para o fim, que eu expressei a minha opinião entre linhas e disse assim ‘pronto o problema da Daniela comigo é fácil é dois mais dois é quatro e um avião e o único avião que recebi foi do Diogo e dei a entender que o problema da Daniela comigo era o Diogo, só que não o disse por todas as palavras porque poderia estar a interpretar mal a situação, mas foi o primeiro feeling que eu tive e a verdade é que estava certa. O que as pessoas dizem corresponde àquilo que eu pensava».

Em alguns momentos de debate na casa e confrontos com Mafalda Diamond, foi posta em causa a sua proximidade com Diogo Marcelino. Mafalda explicou que não quis aprofundar o tema na casa por ter receio de que os colegas a achassem ‘convencida’ com o seu ponto de vista.

«(…) Eu se calhar achava que algumas pessoas falavam mal de mim por terem ciúmes em relação à minha relação com o Diogo lá dentro e eu não me expressei porque achei que as pessoas iam achar que eu era convencida.», começou por dizer.

«O problema da sociedade de hoje em dia é muito: se eu disser que eu me acho bonita ou disser que x pessoa tem interesse em mim, eu já estou a ser convencida (…) eu não me acho mais ou menos que ninguém, eu estou ciente das minhas capacidades, mas eu implicar isso, não significa que seja a última bolacha do pacote que me tentaram passar várias vezes», concluiu.