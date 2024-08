Comentário polémico de Igor Marchesi a David Diamond gerou caos na casa: «Filho da (...) É um insulto grave»

Conversa entre David Maurício e Daniela Ventura acaba em discussão: «Paras de te sentir mal com outras mulheres em vez de ser comigo?»

Durante uma dinâmica, em direto durante o Última Hora, estalou um novo conflito na casa do Dilema.

David Diamond, atribuiu a bebida da acidez a gor Marchesi, que acabou por responder de forma inusitada, utilizando um termo que deixou todos de boca aberta: «Eu sou ácido, sim, com ele e talvez com mais algumas duas pessoas. Porque é o que eu sinto e ao invés de ser mal ou qualquer outra coisa, eu respondo com acidez, sim» começou por dizer.

Mas a resposta continuou: «É melhor ser ácido do que ser muitas outras coisas. Do que ser um grande filho da (...) E eu não sou um grande filho da (...) Eu sou alguém que respeita as pessoas, que se você está alterado, eu vou dar o seu tempo para respirar, assim como eu gostaria que fizessem comigo».

Mafalda Diamond, filha de David, reagiu de imediato ao que foi dito pelo ator: «Foi insulto camuflado, porque não foi ‘o David é um grande filho da (...)’, eu prefiro ser do que ser aquilo, que estava-se a referir a ele claramente. Isto acontece desde há muito tempo Porque é tudo camuflado, é tudo indireto. Eu gostava que as pessoas tivessem coragem, para dizer as coisas na cara como elas são».

O infiltrado, Renato Duarte, realçou: «Deixa-me só dizer-te, o que tu disseste, é efetivamente um insulto grave, mas tu não entendes o peso e a gravidade do que disseste?».

Igo Marchesi tentou então explicar: «A ideia não foi insultar ninguém, para mim tem outro significado que não é o que vocês pensam. É uma pessoa do mal, da mesma forma que no norte tem expressões de baixo calão».