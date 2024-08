Lágrimas e partilha! Mafalda reconhece erros e emociona David Diamond: «O amor não é um mar de rosas…»

David Diamond questiona educação dos filhos de Bernardina Brito e a concorrente reage: «Sou a melhor mãe do mundo»

Durante a tarde desta quinta-feira, 22 de agosto, o Infiltrado Renato Duarte visitou a Casa do Dilema. Depois de reunir todos os concorrentes no Exterior, Renato revelou que a Cerimónia de Acusação hoje passaria a ser a Cerimónia de Partilha.

Os concorrentes são então desafiados a escolher um dos colegas com quem já tenham partilhado um momento especial.

Quando chegou à sua vez, Mafalda Diamond escolheu o pai, David Diamond. A concorrente emocionou-se ao recordar o momento em que disse, durante uma dinâmica, que o pai não lhe trazia felicidade. «É triste, é feio e magoa…», confessou.

«Eu nunca me vou esquecer do que o meu pai é aqui e que também é lá fora», garantiu.

Mafalda Diamond admitiu que sente que foi «ingrata e egocêntrica», uma vez que o pai está sempre do seu lado e ela acaba por se afastar.

«Preferi processar a minha dor do que pensar na dor do meu pai», acrescentou.

David Diamond emociona-se com as palavras da filha e acrescenta que as suas lágrimas são de orgulho.

«O amor não é um mar de rosas…», começou por dizer David.

«Nós somos mesmo assim lá fora», acrescentou o concorrente.