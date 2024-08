Mafalda Diamond emociona-se com carta do pai, David Diamond: «Um dia vamos olhar para trás…» Veja aqui!

Amizades tremidas e surpresa nas nomeações! Saiba o que esperar da gala do Dilema

No Dilema, com a semana da fantasia a acabar, os concorrentes forma desafiados escrever cartas aos colegas. Quem pensam que na casa se revelou um ser fantástico? É a esse concorrente que devem endereçar uma carta. Depois de escreverem as cartas, os concorrentes tiverem de lê-las em voz alta e entregá-las ao respetivo colega.

Mafalda Diamond escreve carta para Diana Lucas

Mafalda Diamond desabou em lágrimas antes de começar a falar. A concorrente explicou ao pai o motivo de não o ter escolhido. «A pergunta era ‘quem em casa se revelou um ser fantástico’ e eu fiquei indecisa entre escolher a pessoa que mais gosto, mas não fazia sentido com esta pergunta, porque vocês sabem que tem sido difícil…», começou por justificar.

Mafalda Diamond acrescentou que o pai tem tido atitudes que a magoam no jogo. «É triste dizer isto, mas eu já disse… Não me trazes alegria cá dentro, tu sabes, tu magoas-me sem querer com aquilo que estás a fazer por nós», disse em lágrimas.

A concorrente otpou então por dedicar a sua carta a Diana por sentir que é um dos seus maiores apoios na Casa.

De Diamond para Diamond

David Diamond escreveu a sua carta para a filha, Mafalda Diamond. «Para a minha princesa Mafalda. Passou mais uma semana nesta nossa aventura e sinto muito orgulho em estar contigo…», começou por escrever o concorrente.

«Sinto-me especialmente agradecido por acreditares e aceitares viver este desafio ao meu lado. Um dia vamos olhar para trás e vamos usar a mesma frase que o meu pai me disse: ‘foi tão bom’», continuou.

Mafalda Diamond não conteve a emoção ao ouvir as bonitas palavras do pai.

No final da dinâmica, todos os concorrentes se abraçaram… exceto David Diamond.