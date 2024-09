Mafalda Diamond faz confissão sobre o jogo do pai: «Tive medo de me prejudicar a mim própria»

Mafalda Diamond, ex-concorrente do Big Brother e do Dilema, esteve no Dois às 10, com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, para fazer o balanço da sua experiência na casa. A relação com o seu pai, David Diamond, e o jogo que este desenvolveu dentro do programa não podia deixar de ser tema de conversa.

Mafalda revelou que sentiu apreensão em relação ao impacto que a prestação do pai poderia ter cá fora, principalmente na sua família. Admitiu que por vezes, respondia mal ao pai e que temia que isso não fosse bom para si: «Tive medo de me prejudicar a mim própria». Garante que em casa, na sua vida familiar, é comum falar assim e que falar num tom elevado é algo que está habituada em sua casa.

Veja todo o momento:

Recorde que no dia 12 de setembro de 2024, David Diamond esteve no também no Dois às 10.

Foi ao recordar a polémica de David com Rosa Bela, em que o vencedor fez um comentário que foi muito mal visto tanto dentro como fora da casa, que Cláudio Ramos ficou indignado com as afirmações de David. Este defende que nunca faltou ao respeito aos colegas no jogo e que, relativamente a esta mesma polémica com Rosa Bela, não fez nada com maldade.

Cláudio, indignado com esta postura, sentiu necessidade de intervir e dar a sua opinião, pois a seu ver, o concorrente teve momentos no programa em que faltou ao respeito de alguns colegas: «Não pode ser assim, estamos numa sociedade».

Veja o momento completo: