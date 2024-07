Mafalda Diamond indignada com o pai David Diamond: «Mas tu estás doido!?»

David Diamond irritado com Marie, durante uma discussão com Rosa Bela: «A sério estou a falar com ela!»

No Dilema, Rosa Bela revela que David Diamond come 4 fatias de pão ao pequeno-almoço, algo que deixa a Mafalda Diamond incrédula.

Decidiu então tirar satisfações com o pai: «Mas tu estás doido!?» David justifica não ver nenhum problema em comer as 4 fatias de pão, quando não come mais ao longo do dia.

Ao mesmo tempo, na sala, Bernardina Brito, Diana Santos e Rosa Bela comentam a “sede de jogo” do David Diamond. Bernardina acredita que David pode vir a prejudicar-se com a sua forma aguerrida de jogar.

David Diamond tem estado no centro das atenções, no Dilema! O Última Hora, com Alice Alves, abriu logo com algo forte! David Diamond e Rosa Bela envolveram-se numa troca de argumentos intensa, por causa da comida escondida na casa pelo pai de Mafalda Diamond.

Pelo meio, Marie meteu-se na discussão: «Ao contrário de ti, há pessoas que têm mais em que pensar».David Diamond ficou irritado com a atitude de Marie e avisou-a: «Marie a sério estou a falar com ela! Tem que haver respeito quando estamos a falar».

Perceba tudo o que aconteceu:

Já ontem, dia 22 de julho de 2024, o grupo todo desentendeu-se por causa deste mesmo assunto. Depois de saber que David Diamond escondeu comida, David Mesquita irritou-se com a situação, alertando os colegas que alguém tem de ser responsabilizado, pois caso contrário, vão estar constantemente a proteger as pessoas que estão a agir de forma incorreta.

Veja o momento: