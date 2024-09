Mafalda Diamond recorda polémica no Dilema e revela: «Estive para me vir embora»

Mafalda Diamond, ex-concorrente do Big Brother e do Dilema, esteve no Dois às 10, com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, para fazer o balanço da sua experiência na casa. A relação com o seu pai, David Diamond, e o jogo que este desenvolveu dentro do programa não podia deixar de ser tema de conversa.

Mafalda recordou uma polémica do pai com Marie, que a deixou perturbada. «Estrapolaram coisas de uma maneira (...) O meu pai nao fez isto» defendeu Mafalda que até confessou que pensou em desistir do Dilema: «Estive para me vir embora».

Perceba tudo:

Diogo Marcelino também não podia deixar de ser tema de conversa. Mafalda Diamond garantiu que são apenas amigos, mas admite que já deram alguns beijos: «Quem é que já não deu uns beijinhos a uns amigos...».

No entanto, ao ser questionada pelos apresentadores, Mafalda garante que viu um certo deslumbramento de Beatriz Prates por Diogo Marcelino: «Bastou-me chegar cá fora e perceber». Mas a filha de David Diamond foi mais longe e revelou mais uma coisa: «Quando ela desistiu em pensei logo: "Vai ter com o Diogo!" (...) Bastou sair para perceber tudo».

Pelo que a finalista do Dilema contou, Beatriz não ficou sua amiga depois do programa.

Saiba tudo: