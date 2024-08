Pai e filha de «costas voltadas»! David Diamond e Mafalda Diamond em forte discussão. Saiba o que aconteceu

Esta manhã, David Diamond comentou com Mafalda Diamond sobre uma opinião de Bernardina Brito , onde a concorrente frisou que se o «pai» ou a «filha» ganharem o prémio final, vai para a mesma casa. Os ânimos acabaram por se exaltar entre pai e filha por terem opiniões distintas.

David Diamond começou por garantir que não concorda com o argumento da colega Bernardina Brito: «Não concordo com o ponto de vista dela. Não faz sentido nenhum. Acho que ela tem receio de ir comigo a uma final. Não tem poder de argumentação».

Mafalda Diamond comentou: «Ela com o que viu, persentiu que estava numa cadeira quente e sentiu que falar contigo era como falar para uma parede, não dizias pão».

David Diamond acredita que Bernardina Brito tem receio de ir com o colega à final e perder: «O que ela diz relativamente ao que lhe é mais fácil, que lhe dá mais pica, defrontar-se com uma Mafalda e com um David, porque não lhe acrescenta. O que eu entendi é que ela não vai conseguir jogar comigo (…) quando é trazido um assunto, se uma pessoa deixa as coisas rolarem e sem argumentarem, essas coisas vão sendo tocadas e vão se tornando numa realidade (…) eu sinto que ela tem receio de estar comigo numa final e que eu irei ganhar».

A nortenha mostrou o seu ponto de vista ao pai e os ânimos acabaram por se exaltarem: «O prémio para a mesma casa e nós os dois em questão. Eu pessoalmente não acho que faça muito sentido, falando nós os dois eu percebi o que ela quis dizer. Percebo, mas não concordo. Ela só te está a dizer que entre estes dois jogadores, ela não te está a desvalorizar enquanto jogador. Ela está a dizer que prefere jogar comigo do que contigo (…) Tu não sabes o que vai na cabeça dela».

Em comparação à casa do Big Brother 2022, onde Mafalda Diamond foi concorrente, a nortenha frisou, já revoltada: «Só ganhas na final! É um caminho até à final (…) a tua visão é a mesma que a dele (Miguel Vicente) tu pareces um maluquinho, doentinho! Podes discutir comigo e eu não posso falar? Tu não consegues ver o ponto de vista das outras pessoas!»

Ao não concordar com a filha, David Diamond mostrou revolta e o ambiente ficou tenso entre o pai e a filha: «Podes acalmar-te? Vai-te embora! Não tentes desconstruir! Vais obrigar-me a dizer asneiras e mandar calar-te? Estás-me a irritar Mafalda! Vai embora Mafalda, podes-te pôr a andar! A casa é muito pequenina para estarmos os dois juntos. Estás a bombardear oh pastora!»