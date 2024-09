Dilema: O reencontro emocionante de Mafalda Diamond e Diana Lopes: «Já não a largo». Veja aqui!

Exclusivo: David Diamond reage à vitória do Dilema! Veja as primeiras palavras do vencedor

Diana Lopes e Mafalda Diamond conheceram-se na edição do Big Brother 2022 e criaram uma boa ligação de amizade que permanece até hoje.

Mafalda entrou novamente num programa de reality show este verão e Diana Lopes assistiu e esteve a comentar toda a prestação da amiga nos programas Última Hora e Diário do Dilema.

As saudades já apertavam e após a gala final deste domingo, onde David Diamond saiu vencedor com 69% dos votos, o tão esperado reencontro das duas aconteceu.

Mafalda ficou em 4º lugar do pódio e Diana mostrou-se com a ex-concorrente: «Já não a largo. Agora vamos matar saudades», escreveu através do vídeo que partilhou no Instagram.

«Olhem quem já está aqui comigo: a minha amiga. O pessoal quer ver mais um brinde nosso», acrescentou Diana. Mafalda reagiu dizendo: «E nós vamos brindar, que eu mereço. Sem beber um verão inteiro».