Diana Lopes revela que Mafalda Diamond e Diogo Marcelino já passaram férias juntos: «Criaram uma boa ligação...»

Um amor que ultrapassa todas as barreiras! Veja as fotos apaixonadas de Rosa Bela e Carlos Areia

No Dilema, Mafalda Diamond e Diogo Marcelino estão cada vez mais próximos… Esta terça-feira, 16 de julho, os dois concorrentes começaram o dia com beijos e abraços.

Esta segunda-feira, 15 de julho, no «Dois às 10», os comentadores juntaram-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para comentar os últimos acontecimentos do Dilema.

Cláudio Ramos comentou ainda a proximidade entre Diogo Marcelino e Mafalda Diamond e garantiu: «O Diogo vai fazer romance com alguém la dentro…»

«Ele andou cá fora com a Mafalda, disseram-me. Não devia ter dito?», revelou o apresentador.

Diana Lopes, amiga de Mafalda Diamond, reagiu: «Eu não sei de nada», respondeu a comentadora, visivelmente atrapalhada.

«Nós conhecemos, as duas, o Diogo, estivemos com ele o ano passado no Algarve e ficámo-nos a dar os três muito bem. A Mafalda realmente depois continuou lá no Algarve e criou uma boa ligação com ele. Não vi nada, porque vim para o Porto, não sei de nada», revelou Diana Lopes.

«São solteiros, não faz mal nenhum, era só o que faltava», respondeu Cláudio Ramos.

«Se aconteceu, acho muito bem, porque são os dois muito bonitos, muito elegantes e estão os dois em dia», acrescentou Diana Lopes.